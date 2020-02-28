【元旦遊行】涉藏鎅刀被控　學生稱手上口罩有限　准減報到次數　

民陣今年發起「元旦大遊行」，期間港島多區發生警民衝突，17歲男學生疑於灣仔藏有鎅刀、裝有不明液體及白色粉末的膠樽等，被控管有適合作非法用途的工具罪。案件今（28日）於屯門裁決法院再提堂，控方表示水炮車上的閉路電視拍下案發經過，網上亦有相關片段，確認被告曾向水炮車擲磚頭，但尚有證物未完成化驗。署理主任裁判官張潔宜將案件押後至4月9日於東區裁判法院再訊，以候化驗報告等。被告續准保釋，並獲批由每日到警署報告減為每周報到3次，以減少口罩用量。

17歲姓陳男學生被控管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，指他今年1月1日在灣仔金聯商業中心外，管有一柄鎚、一把鎅刀、一支裝有不明液體及白色粉末的膠樽、一個打火機及一支可伸縮的行山杖。

控方稱要化驗「汽油彈」 辯方指有白色粉末的膠樽

控方稱已錄取口供，水炮車上的閉路電視拍下案發經過，網上亦有相關片段，確認被告曾向水炮車擲磚頭，而水炮車有損毀。控方申請押後6周，以候「汽油彈」的化驗結果及諮詢法律意見。

辯方澄清，控方所謂的「汽油彈」是指裝有不明液體及白色粉末的膠樽，其說法是否恰當仍待化驗結果。

辯方又提及武漢肺炎疫情，指被告的口罩存貨有限，早前依賴日本朋友買貨，但現時日本亦貨源緊絀，因此申請將警署報到的次數，由原本的每天報到，減為一星期報到3次，以節省口罩，獲張官批准。

案件編號：ESCC30/2020