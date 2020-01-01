【元旦遊行】港島區衝突警共拘400人　否認有警員破壞店舖

民陣今日（1日）發起元旦遊行，由維園中央草坪前往遮打道行人專用區，於下午4時許爆發警民衝突，灣仔軒尼詩道的滙豐銀行分行外圍板被噴漆及破壞，警員到場一度舉槍及噴胡椒噴劑，示威者以「傘陣」對峙及曾擲汽油彈，防暴警到場發射催淚彈。民陣於下午約5時半指，警方終止遊行及維園集會，並要求立即解散，疏散時限為下午6時15分，遊行人士陸續離去。 入夜後衝突蔓延至中環及銅鑼灣一帶，屢現縱火、店舖被破壞，防暴警推進及水炮車到場射水，警方其後於軒尼詩道花旗銀行及中銀香港外拘捕多人。港島總區總部高級警司（行動）吳樂俊指，警方今日共拘400人，當中於晚上銅鑼灣拘捕行動中約數百人被捕，吳樂俊指有可能部分人無涉案，警方需要時間作調查，如肯定他們不涉案會無條件釋放。

港島總區（行動）高級警司吳樂俊指，警方於銅鑼灣行動中拘約數百人。（黃廸雯攝）

港島總區（行動）高級警司吳樂俊表示，警方在早前記者會及發出不反對通知書中，表達盼遊行能在安全及和平下進行，不想腰斬或終止遊行，要求主辦單位配合不同事情，包括要求三百名糾察，仍希望「暴徒」不要做違法或破壞社會安寧的事，然而一小撮人用違法及暴力行為阻止遊行進行，進令市民無法和平遊行。

吳樂俊表示，警方在遊行開始前拘5人涉藏有攻擊性武器，包括伸縮棍、槌子、士巴拿和鐵蓮花等。遊行大槪在2時半開始，起初相對和平，及至下午約4時，有人在商場大肆破壞，銀行，其後有人毀壞盧押道一間銀行。警員增援希望可以將犯人帶離現場，但有人不停向警員投擲硬物，警員給予相應警告，呼籲他們沿軒尼詩道西行遊行，但指有暴徒繼續掟磚及漆彈等，警員擔心安全，遂對其眼前的人士使用催淚彈驅散。吳指警員其後希望離開時，「暴徒」又向警員掟汽油彈，警員留守一段短時間。警方因知道大量和平人士想繼續遊行，所以向主辦單位表示遊行繼續，但同時有暴徒再次襲擊同一間銀行，亦於盧押道及軒尼詩道堵路。

共拘捕約400人

港島總區總部高級警司（行動）吳樂俊表示，於不能保證遊行安全進行的情況下，警方於下午約5時半要求主辦單位終止遊行，吳樂俊指警方亦將有關原因告訴主辦單位，主辦單位提出希望提供時間讓遊行人士疏散，警方同意於下午6時15分疏散和平市民，其後主辦單位亦通知集會人士，希望他們能盡快離開現場。而警方於軍器廠街的防線亦於下午6時半開始正式推進，當時警方亦不斷給予警告要求在場人士離開現場，至晚上7時58分警方於灣仔道及天樂里施放催淚彈，吳樂俊指警方於遊行終止至使用武力已相隔個半小時，而該地點亦遠離遊行路線。

吳樂俊表示警方今日共拘捕約400人，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武器等，行動仍然繼續，又指警方尊重市民表達訴求，譴責示威者騎劫和平遊行。

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銅鑼灣圍捕數百人 指如無關人士不會作檢控

被問到警方晚上於銅鑼灣包圍大批在場人士，如何確保無波及無辜市民，吳樂俊指當時在場涉及三至四百名人士，而且相信和平理性市民、參與遊行的市民已清楚知道合法遊行已經結束，吳又指警方於拘捕行動前已於上址一帶作出掃蕩，有市民已離開，但短時間後再有人於上址集結包括堵路及不願離開，警方才作出拘捕。吳樂俊指對於會否拘捕錯與事件無關人士，警方會作出調查，如無關人士警方不會作出任何檢控。吳樂俊又否認阻礙記者採訪，指同事需要足夠空間採訪，又指已安排適當位置讓記者採訪。

吳樂俊又表示，目前沒有被捕四百人的仔細拘捕位置，指銅鑼灣約數百人被捕，有可能部分人無涉案，警方需要時間作調查，如肯定他們不涉案會無條件釋放。他又指，銅鑼灣拘捕行動時，警方同時需要處理數百名示威者，警方又擔憂有「暴徒」或暴力示威者搶犯，所以警方需要更大的封鎖線，以保障所有人包括記者的安全，警方已安排記者採訪位置，吳樂俊不認為安排有錯誤。

否認有警員破壞店舖

被問到有片段拍得有人扑爆商店玻璃後走到警防線稱「自己人」，警方是否破壞遊行，吳樂俊強調絕無此事，警方絕不會破壞店舖及公物。被問到由下午5時30分至6時15分的疏散時間是否足夠，吳樂俊又強調警方絕不想終止遊行，並不是要求市民45分鐘內全部疏散，而是要求45分鐘內盡量呼籲他們離開，方便警方針對違法人士作出適當的行動，警方於下午6時15分由軍器廠街東行展開行動，其間不斷呼籲無關的在場人物立即離開，「基本上由警方公布至正式開始行動約一個鐘」。