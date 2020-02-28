女露宿者橋底縱火　政府需花逾58萬元維修 　今被裁定罪成

中年露宿婦人前年涉在深水埗通州街橋底縱火，致西九龍走廊交通受影響，政府兼要花逾58萬元維修，婦人被捕後，警方發現她另涉盜竊財物。婦人早前就縱火及盜竊罪受審，法官今（28日）裁決時表示相信婦人就兩罪的招認內容，裁定她兩罪罪成，由於法官需要為她索取兩個精神科報告，故案件押後至3月13日判刑。

被告杜小慧，45歲，被控於2018年8日某日在深水埗偷取9條鎖匙、1張身份證、1張長者卡、1條項鏈、1隻戒指；及在同月6日在通州街臨時街市外，焚燒外牆、電錶箱、錫片屋頂、木屋等。

庭上證供顯示，被告被捕後曾向警員招認：「阿Sir，我個女成日返嚟問我攞錢，我谷氣咪攞打火機燒咗間木屋佢囉」；又指內藏涉案財物的手袋是她月初在街頭拾取。

辯方指事件沒造成傷亡 望法官輕判

法官裁決時先指出，本案原定在2月26日裁決，但受疫情影響延期，考慮到被告已還押一段時間，決定今日進行裁決。法官信納作供的兩警員為誠實可靠證人，而被告在招認期間說話不含糊，且不止一次招認縱火行為及描述事發經過，被告當時神情自若，對答清𥇦，因此對有關招認給予絕對比重。

辯方求情時透露，被告因本案已還押逾400天，望法庭考慮到被告非在密集民居縱火，事件沒造成傷亡等因素，予以輕判。

案件編號：DCCC 1060/2018