女露宿者涉深水址縱火案　控方指被告曾稱因谷氣而燒木屋

越南裔女露宿者，涉嫌在她曾過夜的深水埗通州街臨時街市縱火，她以打火機焚燒他人晾在木屋的衣服，火勢隨後蔓延，波及木屋、附近的電錶箱等。警員見濃煙前往調查，越南婦被捕後，發現她疑管有他人的身份證、鎖匙等。越南婦否認盜竊及有意圖而縱火兩罪，案件今（6日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，被告曾供稱因女兒常向她索錢，覺得「谷氣」而燒木屋。她又一度稱沒有患病，但後來又自稱患有抑鬱。

被告杜小慧在區域法院否認有意圖縱火及盜竊罪。(資料圖片)

被告杜小慧，45歲，否認於2018年8日某日在深水埗偷取9條鎖匙、1張身份證、1張長者卡、1條項鏈、1隻戒指；及在同月6日在通州街臨時街市外，焚燒外牆、電錶箱、錫片屋頂、木屋等。

被告數天前曾在案發地方露宿

控方開案陳詞指，通州街臨時街市外有些臨時搭建的木屋，被告案發前數天才於屋外露宿。當日早上約8時半，有屋主聽到女聲說「燒佢老母」，並看見被告在屋外手持打火機燒另一木屋外的衣服。他喝止不果，見火勢蔓延至屋內，即前往臨時街市找保安報警。

稱谷氣所以燒木屋

15分鐘後，警員巡邏發現濃煙及火花，封鎖期間向徘徊的被告調查。被告聲稱來港逾30年，能說本地話，又指自己獨居木屋，並在屋內燒床單。她被捕後在警誡下道：「我個女成日返來搵我攞錢，我谷氣咪攞個火機燒咗間木屋佢囉。」

警方又在其手袋搜出另一手袋，內有他人的身份證、項鏈、戒指等。被告警誡下指該手袋是月初在街頭拾取。她其後曾在警誡會面中供稱自己只是失眠，但又再另一會面中指自己患抑鬱。

維修費逾58萬

消防員到場發現部份西九龍走廊被熏黑，臨時街市外電錶房、一排單層木屋等也被燒毀。據政府部門估計，維修費總數逾58萬。另外，一女子表示在欽州街一帶休息期間，其手袋不翼而飛。她確認涉案的身份證、長者卡、鎖匙等屬於她。

案件編號：DCCC1060/2018