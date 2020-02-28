【新冠肺炎】周巧兒到訪獸醫加強消毒　職員稱取藥未有帶同狗隻

由新型冠狀病毒（COVID-19）引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，漁農自然護理署指於大坑確診者家中狗隻，口腔及鼻腔驗出有新型冠狀病毒，呈弱陽反應。該名確診者資料與第85宗個案、馬匹「富萬家」馬主周巧兒吻合。根據衞生署資料，周曾在上周六（22日）到跑馬地昌街6號。該地址為「跑馬地獸醫診所及醫院」，診所發言人今日（28日）指，她當日為其狗隻取藥，到訪及逗留共3分鐘，其狗隻未有前往。而該狗隻本身有長期病患，需服食心臟及腎病的藥物，對上一次到診所見獸醫已是去年12月。

診所：周巧兒取藥時有戴口罩

跑馬地獸醫診所及醫院診所發言人表示，該狗隻因有長期病患，故3至6個月便需覆診，而主人每個月都會到診所為狗隻取藥。得知有確診者到訪過診所後，已翻看閉路電視，當日周巧兒及職員亦有戴上口罩。診所亦已通知衞生署，但當局回應因確診者逗留時間短，毋須到診所消毒及取樣本。

早前確診的周巧兒曾表示有飼養狗隻，並公開合照。但不能確定此狗是否病毒呈弱陽性的狗隻。（網上圖片）

第85宗個案確診者周巧兒潛伏期起行程日誌。

《香港01》記者今日到跑馬地獸醫診所及醫院視察，發現診所門外貼有告示，指有新型冠狀病毒確診患者於上周六（22日）約下午3時55分到訪診所的接待處，期間逗留3分鐘。診所於周三（26日）晚上獲悉後已加強清潔及消毒，而接觸過患者的職員已即時家中隔離至另行通知。

另外，診所照常營業，職員有戴上口罩，而多處包括大門、接待處等貼上每兩小時消毒一次的告示，診所內有放置消毒搓手液。職員稱，有關的消毒措施於有患者到訪前已開始實施，她說該名患者只到訪取藥，當時未有與狗隻一同到診所。