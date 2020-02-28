【新冠肺炎】狗隻鼻口帶病毒？　 獸醫：被污染非感染　籲勿棄養

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，本港第85宗個案確診者，馬匹「富萬家」馬主周巧兒，漁護署在其狗隻的口腔及鼻腔被驗出有新型冠狀病毒。漁護署強調，現時未有數據證明，寵物會受感染而發病或播毒，署方會密切監察相關狗隻。 事件令人擔心狗隻可以播毒，但獸醫黎昌生向《香港01》表示，「狗隻是被污染，不是感染」，希望大家不要恐懼也不要胡亂棄養，重點是接獨動物前後都要謹記洗手，並要保持環境衞生。

周巧兒曾公開表示有飼養狗隻，並公開合照。但不能確定此狗是否病毒呈弱陽性的狗隻。（網上圖片）

漁護署在28日表示，在新型冠狀病毒確診者家中狗隻對病毒測試呈弱陽性反應，但狗隻無任何相關病徵。據悉，該狗隻由早前確診的馬匹「富萬家」馬主周巧兒餵飼。

漁護署強調，現時未有數據證明，寵物會受感染而發病或播毒；食物及衞生局局長陳肇始今日也同樣指，沒證據顯示狗隻會發病或傳染。而世衞早前所出的新冠狀病毒指引，亦清楚指明無證據顯示，人類的同伴動物，如狗隻或貓隻會感染新型冠狀病毒。

要如何理解呈弱陽性反應說法？獸醫黎昌生表示，漁護署從口腔，鼻腔及肛門抽取樣本，但只在口腔及鼻腔樣本的測試中呈弱陽性反應，「肛門無病毒，所以病毒不存在狗隻的體內。」

黎昌生呼籲大家不要胡亂棄養，「冠狀病毒是會變型，我們要監察，但不要恐懼。」

狗隻或在環境中受到污染 情況與福慧精舍相似

黎昌生解釋，口腔，鼻腔有病毒是因為狗隻或在環境、與確診者接觸下受到污染，情況與北角的福慧精舍相似，「確診者接觸過水龍頭，所以水龍頭會帶有病毒。狗隻可能在家中觸碰到受污染的地方，所以口、鼻會有病毒。」

他強調，現時從數據上並無顯示新冠狀病毒會傳染狗隻等動物，雖然不少動物身上都帶有冠狀病毒，如貓身上有冠狀病毒可致牠們有腸炎，但並不會傳染給人類，「所以今次狗隻不是病毒播傳者，各位主人不用擔心。」

病毒在環境中會自然死亡 接獨動物前後要洗手

現時該狗隻會於港珠澳大橋口岸的動物居留所接受14天檢疫。黎昌生坦言支持決定，「牠受污染要檢疫是合理。」他指出，冠狀病毒一般而言在環境中會死亡，推算狗隻在檢疫期間，受污染所帶的病毒量會逐步減少。

他重申，無論是否有疫情，大家接獨動物前後要洗手，以保障雙方的健康，且要保持環境的衞生。至於出外時，要用動物外科口罩？他則以「多餘」作回應，認為狗主應該用狗帶減少狗隻亂接觸物件，減低受污染的風險。

最後，黎昌生呼籲大家不要胡亂棄養，「冠狀病毒是會變型，我們要監察，但不要恐懼。」