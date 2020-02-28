【新冠肺炎】多個政府部門宣布3月2日起陸續恢復正常運作

政府多個部門今日（28日）公布，下周一（3月2日）起多項服務恢復正常運作，包括選舉事務處、水務處、入境事務署以及法律援助署等。

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選舉事務處多個辦事處正常運作

選舉事務處今日宣布，多個辦事處包括位於灣仔港灣道二十五號海港中心十樓的查詢櫃位、位於九龍灣展貿徑一號，九龍灣國際展貿中心十三樓的選舉事務處查詢櫃位及選舉資訊中心，以及位於觀塘觀塘道392號創紀之城六期2301至2303選舉事務處辦事處，將於3月2日恢復正常運作。

水務署公共服務恢復運作

水務署亦同樣於3月2日宣布，除「水知園」暫停開放及「滴滴遊蹤深導行」的個人和團體參觀活動繼續取消，其他公共服務均會恢復運作；入境事務署則指除旅客出入境檢查服務外，該處的公共服務亦於3月2日恢復正常。

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法援署正常辦公 社署中心按情況開放

而法律援助署亦表示，於3月2日恢復正常辦公時間。社會福利署方面，3月2日所有資助幼兒中心、長者日間護理中心、庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心均停止提供服務，但各中心會按情況開放予有特別需要的服務使用者。

至於所有住宿照顧服務、綜合家庭服務中心（只提供個案服務）、綜合服務中心（只提供個案服務）、短期食物援助服務、綜合家居照顧服務（只提供膳食、陪診、護理及藥物管理服務）、改善家居及社區照顧服務（只提供膳食、陪診、護理及藥物管理服務）、嚴重殘疾人士家居照顧服務（只提供陪診、護理及藥物管理服務）、嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務（只提供陪診、護理及藥物管理服務）、院舍外展醫生到診服務、熱線服務，以及向免遣返聲請人提供的人道援助，均會繼續運作。

社署資助中心為本服務維持有限度服務

社署資助的中心為本服務，如長者地區中心、長者鄰舍中心、殘疾人士社交及康樂中心、綜合青少年服務中心、兒童及青年中心、社區中心等，為避免服務使用者因人流聚集而增加相互感染的風險，中心不對外開放但維持有限度服務（例如長者中心的膳食服務、為有需要的長者進行安老服務統一評估等）；其他社署資助的服務（即不包括在上述三點內的資助服務），營辦有關服務的非政府機構可按本身情況自行決定是否繼續根據《津貼及服務協議》提供有關服務。