【新冠肺炎】駱惠寧視察鯉魚門度假村檢疫中心：體現中企使命擔當

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）持續，中聯辦主任駱惠寧今日（28日）第二度就疫情問題「落區」，到新落成的鯉魚門公園度假村香港緊急防疫觀察中心視察，看望慰問工程建設者。 中聯辦發稿指，防疫中心由駐港中資企業中國建築國際集團承建，透露該緊急檢疫中心共有352個單位，今日落成的A區項目有118個單位；從開工到建成僅花了28天時間，比原計劃提早4天。防疫中心將於今日下午交付於特區政府有關部門。 駱惠寧充分肯定中建國際急疫情所急、急市民所急，嚴格按照香港標準和施工要求，克服困難，高效率、高質量，「體現駐港中資企業的使命擔當和香港速度」。

因應疫情持續發展，港府早前徵用鯉魚門公園度假村作為緊急防疫觀察隔離中心，共提供352個隔離單位。駱惠寧今日實地視察項目建設及配套設施的進度。

中聯辦表示，中建國際高效率、高質量推進項目建設，體現了駐港中資企業的使命擔當和香港速度。駱惠寧強調，在防疫最吃勁的時候，全社會要人人出力、同心抗疫，應形成出力為榮、損害為恥的社會氛圍。

駱惠寧對於中建國際抽調精銳力量，組成項目團隊，成立青年突擊隊，24小時不間斷作業推進項目建設，表示高度讚揚，他希望大家再接再厲，把餘下項目也盡快高質量建設好，早日落成啟用；並在工程建設的同時做好疫情防控，確保個人安全。

今次是駱惠寧半個月內，第二次落區，且都是涉及香港公共衞生安全的重大議題。駱惠寧本月17日在副主任仇鴻等人陪同下，分別走訪華潤（集團）有限公司、招商局集團、中國銀行（香港）有限公司、中石化（香港）有限公司等在港中資企業，向堅守一線崗位的廣大員工致以慰問和敬意，並實地調研了解新冠肺炎疫情防控、市場供應、金融紓困及風險防範等工作。