【馬鞍山TATP】DSE考生准合共25萬元擔保　客廳須裝cam讓警監察

19歲應屆文憑試考生疑於去年11日疑攜帶TATP炸藥粉末回校，被控管有爆炸品等罪。案件原於本周二（25日）作轉介區域法院的手續，但法庭因應武漢肺炎疫情，自上月尾只處理緊急及必要的聆訊，故辦理轉介手續的日子須押後待定。辯方今（29日）於沙田裁判法院提出10項條件申請保釋，獲署理主任裁判官張潔宜批准，條件包括交出15萬現金、10萬人事擔保金，並須在客廳安裝直播鏡頭讓警方監察。

被告黎文光（19歲），中六學生，被控兩項管有爆炸品罪及一項無牌管有彈藥罪。爆炸品罪指他於去年11月27日在馬鞍山某中學管有兩包裝著TATP（三過氧化三丙酮）粉末的錫紙包，而彈藥罪則指他於同日同地管有一發空包彈。

副校老師等5人作人事擔保

辯方大律師郭憬憲提出10項條件申請保釋，控方未有反對。裁判官批准被告保釋，直至下次提堂辦理轉介手續。被告最終以15萬現金保釋，再由副校長、老師等5位學校職員各自提供2萬元作人事擔保。

家中須安裝無錄影功能直播鏡頭

此外，被告亦要在家中客廳安裝連接互聯網、沒有錄影功能的直播鏡頭，以讓警方監察。他除了不可踏足學校的實驗室外，也被禁止參與非由學校安排的公眾集會。

其他保釋條件尚有11時至7時的宵禁令、不可離港並交出旅證件、每周往警署報到3次、居於報稱地址，以及不得探究任何製作爆炸品或類似裝置的方法等。

案件編號：STCC 369/2020