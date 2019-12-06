警方爆炸品處理課展示50克TATP炸毀客貨車　只邀外媒採訪

警方爆炸品處理課（EOD）今日（6日）示範烈性炸藥爆破工作，但只邀外媒採訪拍攝。據美聯社報道，警方在演習中示範1克自製炸藥（homemade explosive）可以粉碎西瓜，指一粒糖果重量的「TATP」烈性炸藥，便可造成傷亡，並示範50克炸藥，即一個香煙盒的大小份量，可以毀壞一輛客貨車。報道指，EOD小隊在大學處置了數千枚由校園示威者準備的汽油彈，並引述高級炸彈處理主任馬偉德（Alick McWhirter）指，有少數核心分子是專門使用暴力。馬偉德向美聯社表示，警務人員面對刀、爆炸品及汽油彈攻擊，「他們在難以置信的暴力面前，堅守克制，表現出色。」

12月6日，警方爆炸品處理課展示，50克TATP炸藥炸毀客貨車。（路透社）

99%香港示威者和平 製造爆炸品是少數中的少數

高級炸彈處理主任馬偉德（Alick McWhirter）接受美聯社、路透社等外媒訪問時指，擔心有人製造或擁有TATP，TATP屬危險物質，處理過程如有顛簸、熱力和摩擦力會有危險。他指，所見到99%香港示威者都是和平，但明顯有核心分子是專門使用暴力，並指製造爆炸品的示威者是「少數中的少數」，指汽油彈及TATP在香港並不常見。

美聯社報道引述警方指，在10月引爆了一枚旨在「殺死或傷害」防暴警察的遙控炸彈（remote-controlled bomb），雖然無造成傷害，但標誌着由6月起爆發的示威風波中，首次已知有人使用爆炸裝置，並演變成反政府、反警察及反中央。報道又提到，EOD小隊在大學校園內已處理了數千枚由示威者準備的汽油彈。

與市民關係惡化感沮喪

報道最後用約三分一篇幅提到警民關係是雙向的（Distrust goes both ways），指示威者不滿警方濫權，包括廣泛使用催淚彈，及用武力拘捕數千人，激怒了不少香港人，要求獨立調查警方操守，成為示威者的主要訴求之一。任職30年的馬偉德對於一支長期獲認可為亞洲最優秀的警隊，卻與市民之間關係惡化感沮喪。

馬偉德向美聯社指，「我日復日、夜復夜、月復月地看著警員挺身堅守。」續指「他們被刀、爆炸品及汽油彈攻擊攻擊，面對難以置信的暴力，他們堅守及出色地自我克制。」

爆炸品處理課10月安排本港傳媒訪問，爆炸品處理課高級警司馬偉德（Alick MCWHIRTER）當時亦有提及警方在旺角花糟內首次發現以手提電話遙控土製炸彈，他說經調查後發現，涉案遙控炸彈的炸藥量達50至100克，原材料在市面上都可買到，外國有法例監管市民擁有或藏有過量化學品及可製炸藥原材料，而本港亦有留意是否有人購買或藏有過量化學品。

不過當時的訪問在辦公室內進行，並無安排本港傳媒拍攝引爆演示，而今日（12月6日）則只安排外媒拍攝，並無本港傳媒獲邀。