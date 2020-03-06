【新冠肺炎】食環署須取人體樣本測金黃葡萄球菌　員工批不夠裝備

食環署食物安全中心一向為食品進行安全測試，包括金黃葡萄球菌含量。有前線員工透露，測試程序涉及提取鼻腔內的樣本作測試，指於新型冠狀病毒爆發後，食環署未有為員工提供足夠保護裝備及指引，批評署方漠視員工安危。 食環署回覆查詢，承認於調查食物事故個案的成因時，會按需要從食物業處所或食物處理人員身上抽取樣本作化驗。署方稱，於抽取樣本前會先作出健康評估，並會提供合適的防護裝備。

食安中心不時抽查市面上的食物樣本。（資料圖片）

食環署食物安全中心會從市面零售商、食肆等抽取食品樣本作凝固酶陽性葡萄球菌測試，包括常見的金黃葡萄球菌。有員工透露，若發現樣本測試不合格，便需要從程序、食材、甚至食物製造者身上進行測試，以找出細菌來源，更需要從有份製造食品人士的鼻腔內提取樣本，再將其送往實驗室作測試。

有員工曾提出應提供保護衣供前線人員使用，但未獲回覆。（資料圖片）

未有更新指引 酒精潔手液為過期

有員工透露，自疫情爆發後，食環署未有為負責提取樣本的員工更新指引，更未有提供保護衣、眼罩等防護裝備。他說，署方僅於約一個月前給予每人一盒口罩，但現時口罩已用完，工作時需要自備口罩，甚至連酒精潔手液均為過期。他指，由於提取鼻腔樣本涉及近距離接觸，更有機會接觸分泌物；加上提取樣本時有機會打噴嚏，容易將病菌散播。

他指曾就此向上司反映及查詢裝備問題，但未獲對方回覆，甚至未有跟進曾進行相關程序的員工健康情況。他認為署方無視員工安全，應為前線人員提供足夠保護衣物，甚至設立指定卸除裝備的地方。

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食環署：先為食物處理人員作出健康評估

食環署回覆查詢，指金黃葡萄球菌廣泛存在於環境中，常見於身體健康人士的鼻腔、咽喉、頭髮及皮膚，因此有機會從食物處理人員身上傳播到食物。發言人指，於調查食物事故個案的成因時，會按需要從食物業處所或食物處理人員身上抽取樣本作化驗。

食環署又指，已因應疫情制定程序清單，在抽取樣本前會先為食物處理人員作出健康評估。在進行化驗程序時，亦會為員工提供合適防護裝備，指有足夠防護裝備，並已為員工提供安全培訓。