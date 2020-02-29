新冠狀病毒引起的疫情，內地情況未見好轉。湖北多個城市仍然封城，港府早前宣布包機接載港人從湖北回港，澳門衞生局今日（29日）也公布下周的約周末派派包機，接載滯留湖北省的澳門居民回澳。雖然細節仍有待落實，但衛生局局長李展潤指已有逾50名澳門居民有意乘搭。據了解，目前在共有29澳門居民在武漢市內，至於在湖北省內其他城市的澳門居民則會獲政府發准許出行的信件，再自行前往武漢機場。 另外，澳門部分娛樂場所及補習社將於下周一（3月2日），但所有員工必須戴上口罩，而補習社亦要為學生提供口罩。

澳門衛生局局長李展潤（中）在2月29日公布，澳門政府決定下周末以包機接載滯留武漢澳門居民回澳。（資料圖片 / 澳門特別行政區政府圖片）

上機前無法做冠狀病毒檢測

澳門連續25日沒有新的新冠狀病毒（武漢肺炎）的確診個案。澳門衛生局局長李展潤今日在例行記者會公布，澳門政府決定下周末以包機接載滯留武漢的居民回澳。雖然包機計劃的細節仍有待落實，但獲中央政府大力支持，暫時已有逾50名澳門居民有意乘搭。但其餘身處離武漢市較遠的澳門居民，其撤走方案則仍在研究。

李展潤強調，參加計劃的人員在飛機的密閉空間上均有感染風險，故要研究如何確保醫護人員等人的安全。局方在登機前為居民作基本檢查，包括他們有否發燒、或出現其他病徵，另外是否曾經接觸確診者，或是緊密接觸者，但無法做冠狀病毒檢測。李又參考從鑽石公主號撤離回香港居民的感染數據，估算撤離回澳後居民的感染率。

返澳後須隔離

應變協調中心表示，未來從湖北接回本澳的澳門居民屬於高風險人群，返澳後必須入住高頂公共衛生臨床中心作隔離醫學觀察；該中心每間房內一般有兩張床，因應情況可加床，而政府亦計劃分批接回在湖北的澳門居民，故初步評估床位是足夠的。

29人處武漢市內 其他地區人士需自行到機場

澳門旅遊局則指，現正身處武漢市的澳門居民應有29人，至於武漢附近的澳門居民，政府沒有條件派車接載他們由所在地到武漢機場，他們需要自行前往機場；政府可以發出信函讓他們離開所在地，而相關信函只會向澳門居民發出，並不包括非澳門居民。

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下周一政府恢復服務 員工必須戴口罩

另外，澳門下周一起政府的公共部門將恢復服務，而娛樂場所及補習社亦會復工。衛生局要求上班的所有員工必須戴上口罩，而補習社則要為學生提供口罩，若有違反政府可有權要求停業。

澳門疾病預防控制中心主任林松表示，預計各行業將逐步復工，對控制疫情會增加一定壓力，呼籲市民要避免聚集，會議或用餐等場合亦保持一米以上距離；公司也有責任檢查員工是否出現任何病徵，包括是否有發燒。



未來或要求內地入境居民作醫學檢查

李展潤也強調，如非跨境上班等必須活動，就請澳門居民不要進出內地，否則對防疫工作不利。他不排除未來會要求所有從內地入境的澳門居民要接受醫學檢查。

至於何時才會全面復課？教青局教育研究暨資源廳廳長黃健武表示，要待廣東省連續14日無新增確診病例，以及珠海市和中山市宣布復課後，澳門才會考慮在14日後復課。