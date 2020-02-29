【新冠肺炎】意大利三區及伊朗三旅行團下周返港　團友送隔離營　

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，政府昨（28日）宣布由明日起（3月1日）0時0分起，向所有於抵港前14日曾到意大利艾米利亞－羅馬涅、倫巴第或威尼托地區或伊朗的人士發出檢疫令，並安排有關人士入住檢疫中心進行檢疫。 旅遊業議會表示，目前有至少一個在意大利，以及兩個在伊朗即將返港的旅行團須接受檢疫。其中一個仍在伊朗的旅行團屬星晨旅遊，連同領隊有26人，預計3月2日傍晚到港，暫未知會送到哪一個檢疫中心。

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旅議會表示，已經有至少15個三月份出發、單遊意大利的旅行團取消。發出紅色外遊警示後，相信會有更多旅行團取消，其他行程涉及意大利相關地區的歐洲團將需要調整行程。

其中一個仍在伊朗的旅行團屬星晨旅遊，連同領隊有26人。（星晨旅遊Facebook）

星晨延遲一日返港 變成要強制檢疫

據了解，其中一個現時仍在伊朗的旅行團為星晨旅遊。星晨旅遊副總裁張淑雯表示，該旅行團原定於昨日起程返港，今日（29日）抵達；但現時要延至明日（3月1日）從伊朗回程，再於曼谷轉機，料3月2日到港。她相信團友下機後會直接送到檢疫中心，惟目前衞生署仍未聯絡旅行社。

她又指，已告知團友港府新安排，團友亦已有心理準備，目前他們沒有人不適，暫時留在酒店，張指該批旅客「好安心，情況都okay！」星晨旅遊有為團友提供口罩，但延長旅程期間的酒店費用要自費，星晨會盡力協助旅客。張指，原本前往伊朗的旅行團已全部取消，而赴意大利的旅行團亦會改行程。