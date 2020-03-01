【新冠肺炎】大帽山私家車湧現　市民斥：要行山、運動點解要揸車

受新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情影響，不少人選擇到郊野公園呼吸新鮮空氣，連續多個周末各個山頭均人山人海，猶如旺角鬧市般熱鬧，上山車路更出現嚴重交通擠塞。 《香港01》記者今日（1日）上大帽山視察，行山客絡繹不絕，大部分人不戴口罩「呼吸」，有市民指，行山難戴口罩，否則「好似高原訓練」；亦有認為「啲風咁大，（病菌）應該會散」。此外，多部私家車停泊在上山路途，沿路停車場也逼爆，人車爭路情況屢見不鮮，有市民不禁慨嘆：「要行山、要運動，點解要開部私家車上嚟！」

在大帽山郊野公園停車場在九時許已泊滿，有私家車車主選擇在斜路停泊。（張浩維攝）

▼大帽山今日情況▼

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上午八時許，巴士總站已現人龍，大部分以長者為主，每逢有上山巴士「埋站」，市民紛紛湧上車，瞬間擠滿車廂，有巴士職員疏導「15分鐘一班車，唔使急」，也有人埋怨單層巴士，不足以應付假日人流。有年長行山客表示，是隨行山隊上山，有領隊帶團，至中午下山，無論是平日或假期均有團及可上網報名；又指上山空氣清新，人與人之間不會貼太近，「使乜戴口罩，行山戴好焗」。在大帽山郊野公園停車場在九時許已泊滿，有私家車車主選擇在斜路停泊。

蔡小姐（黑衣）帶姪女開車上山野餐，憂私家車太多阻礙下山。（勞敏儀攝）

不戴口罩行山客佔大多數 「見到大班人會讓開、避開」

據記者觀察，大部分行山客沒有配戴口罩防疫，有市民表示「焗住口罩行山會成面汗」，故下山後才會戴口罩，又指疫情肆虐下，有病的人估計不會行山。

行山客李氏夫婦上山時也不戴口罩，「醫生話去郊野唔使戴，『吹水』就要戴，但兩個人就唔怕啦」。市民孫先生也指近期多人行山，策略是「行小路，見到大班人會讓佢哋行先，避開佢哋」，即使有帶菌者殺入郊外，也認為「啲風咁大，（病菌）應該會散」。

一家大小行山的何女士也不戴口罩，她指自己是首次踏足大帽山，認為沿路人流不多，相信人不多就不用戴口罩，一家人更在山邊鋪墊野餐。

戴口罩的行山客佔極少數。有市民表示若在深山兼人煙稀疏才考慮不戴口罩，又指「無素質」行山客近月湧現，也不斷破壞大自然，同時投訴太多私家車上車，「城門水塘日日塞車，公共交通工具根本入唔到」、「要行山、要運動，點解要開部私家車上嚟！」

小朋友因停課長留家中 大呻「發霉啦」

在大帽山觀景台附近，大帽山道私家車仍絡繹不絕，讓車處也塞滿車輛。蔡小姐帶同兩個姪女開私家車上山野餐，無奈說「帶住小朋友都冇辦法」，也擔心下午下山有阻滯，「驚塞唔到落去，或者頂住啲車，見步行步囉」。她表示，上周末到西貢露營，人流是平日的三、四倍，也避免與其他人正面對話，又指行山難戴口罩，否則「好似高原訓練咁」。

同樣是開車上山的梁先生，把私家車停泊路旁，被問及會否擔心被抄牌，「驚㗎，同小朋友行個圈」，解釋指「過年後到而家都未出過門口，見放假同佢哋去下啲郊野公園」，身旁的小朋友也插嘴指「發霉啦」。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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「人多即刻戴返 空氣咁好使乜戴」

行山客梁女士則乘坐巴士上山，呻言「等到第三班車先上到車」。她說，平時會行街睇戲打麻雀消磨時間，現在娛樂只剩下行山。被問及不戴口罩原因，她指「唔驚掛，個個都冇戴，唔會有事掛」，與朋友之間盡量留下一個手臂距離，「人多即刻戴返，人少咪除嚟唞下，（戴口罩）焗到成鼻都係汗」；其友人伍女士也補充「空氣咁好使乜戴」。

疫情下不少家庭客到郊野公園燒烤，大帽山茶水亭客人絡繹不絕，蓮姐表示「『操山』人士減少，但郊遊人士增加」，並指上周末人流最多，「一架車塞已經成條龍」。