【新冠肺炎】政府明起逐步復工　高永文：必須提供保護裝備予前線

政府日前宣布明日起（2日）起逐步恢復更多公共服務，但有傳特首林鄭月娥在政府內部會議稱，口罩與衣服一樣，需要公務員自備。 食物及衛生局前局長高永文今出席活動時表示，理解政府恢復公共服務的決定，不可能永遠停擺下去，但認為既然要提供服務，一定要提供保護裝備給前線人員，另外亦可運用網上系統或郵寄形式處理工作，以及做好人流管制，防止交叉感染。

食物及衛生局前局長高永文早前表示，內地及香港的武漢肺炎確診患者個案減少，認為疫情已受到控制。他今（1日）出席活動時澄清，指隨著內地及香港採取非常嚴格的防疫措施，相信疫情有希望慢慢穩定，「我同時指出更重要的是，現在全世界人口流動頻密，其他國家疫情爆發，我們除了本地防疫外，更要擔心疫情會從其他國家回輸香港。」高永文強調，不希望大家過份樂觀，要做好心理準備長期作戰。

高永文提到，他理解政府有限度逐步恢復公共服務，因控制疫情同時亦要提供市民需要的服務，重點是有嚴謹措施防止交叉感染、例如減低接觸。他指現時商業活動停頓已經令部分機構關門，對經濟打擊甚大。

被問到認為政府是否有需要為前線公務員提供口罩，高永文指「要提供服務，這些一定要做得到。」他認為政府應先選擇必要部門復工，另外在復工過程做好足夠防護，除了提供保護裝備給前線，亦可盡量運用網上系統或郵寄形式處理工作。

「抗疫連線」派30萬支搓手液

由建制人士組成的「全港社區抗疫連線」今日舉行「百萬關懷暖萬家」行動，在全港18區派發超過30萬支消毒搓手液。出席人士包括港區人大代表陳振彬、陳勇，立法會議員李慧琼、梁美芬、陳凱欣及前食衛局局長高永文。

「連線」同時向街坊派發「愛心咭」供申請口罩之用，市民填妥姓名、電話、地址後把「愛心咭」遞交至各分區服務點，「連線」之後會安排義工聯絡，致送5個口罩予申請人。