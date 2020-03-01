【新冠肺炎】口罩生產資助明接受申請　兩條生產線最多可獲500萬

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，全球口罩供應緊張，有商家、政黨研發本地生產口罩。政府早前通過300億防疫抗疫基金，當中包括本地口罩生產資助計劃，明日起接受申請。 香港生產力促進局今日（1日 ）表示，每間公司獲批資助的第一條口罩生產線，最高可獲300萬元資助，而獲批資助的第二條生產線，最高可獲額外200萬元資助。

政府推出的「本地口罩生產資助計劃」將於明日（2日）下午3時起接受申請，有關申請由商務及經濟發展局負責審批。香港生產力促進局表示，申請人須為持有有效香港商業登記證及公司註冊證明書的公司，並須證明符合下列五項條件， 已在香港具備生產線所須設備、 已在香港具備原材料、已在香港具備或租賃廠房、已在香港具備、租賃或聘請承辦商設立無塵車間設施，及每條生產線月生產至少50萬個口罩。

狄志遠等人早前設立口罩生產線，並表明香港人而製作。 （資料圖片／張浩維攝）

當局又提到，每間公司獲批資助的第一條口罩生產線，可獲最高港幣300萬元資助。而獲批資助的第二條生產線，最高可獲額外港幣200萬元資助。資助將涵蓋下列資金成本，包括生產設備、設置廠房、配置無塵車間，以及測試與標準合規的成本。當局指，初步接受每間公司最多兩條生產線的申請，獲資助的生產線須於今年12月31日前開始批量生產。

另外，政府會向每條獲資助生產線採購口罩，為期一年，計劃將會最多資助20條本地生產線。