【新冠肺炎】兩鑽石公主號港客驗出抗體疑確診　或曾染病已康復

衞生署衞生防護中心今日（1日）下午公布，本港再增1宗確診及2宗疑似確診武漢肺炎個案，累計共98宗個案，此外有2個病人對病毒呈初步陽性，結果有待覆檢。其中兩個疑似確診病人，均是鑽石公主號郵輪返港的港人，他們的呼吸道樣本對病毒呈陰性，但血液測試驗出有抗體，中心估計或猶兩人曾經染病現已康復，相信其傳染性低，正於瑪麗醫院進一步檢查。 最新確診的71歲女病人與北角福慧精舍佛堂群組相關，病人2月初多次到佛堂做義工，幫忙準備食物，亦曾與早前確診的第92宗個案病人傾談及共膳。至於兩個初步確診的病人是住在長沙灣元州邨的一對夫婦，兩人均是長期病患者，肺部有花，其化驗結果待覆檢。

▼直擊鑽石公主號港人回港情況▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，今日新增的疑似個案、第96宗及97宗個案，均是鑽石公主號的港人乘客，他們乘坐第二班專機返港。其中第96宗個案是一名68歲女士，於2月16、17日左右曾發燒，2月27日有咳嗽。她於日本接受過病毒測試呈陰性，之後回港由香港大學取樣做血清抗體測試，發現屬初步陽性，正在瑪麗醫院等候進一步檢測。她在船上與一名朋友同住，回港在火炭駿洋邨接受檢疫隔離時，則自己獨居。

第97宗個案患者是一名56歲男子，一直無病徵，在日本測試時亦是陰性。港大為他做血清抗體測試，發現有初步陽性，亦被安排在瑪麗醫院做進一步檢測。他在駿洋邨隔離時與太太同住，當局會視乎檢測結果，考慮應否延長其太太的檢疫時間。

有抗體即無傳染性 惟面對新病毒需更謹慎

張竹君透露，兩人的呼吸道樣本均對病毒呈陰性反應，但在血清測試驗出有抗體，或代表兩人在船上甚至更早已經染疫，由於一般而言有抗體即等同無傳染性，因此相信兩人「傳染性好低」已經康復，但由於現時對這種新型病毒的認知不多，謹慎起見兩人仍需入院做檢查，檢測結果由專家進一步研究。

佛堂群組增至15人 衞生防護中心：非大爆發

至於最新確診的個案，71歲女病人與家人同住於藍田康瑞苑，是北角福慧精舍佛堂的義工，幫忙切菜及預備食物，報稱於2月1、5日至8日均有到佛堂幫忙，亦於2月8日與早前確診的第92宗個案病人傾談及共膳。病人自2月12日有咳及流鼻水，2月14、25及26 日到過觀塘物華街一間中西藥房向中醫求診，至昨日致電衞生署通報，目前在聯合醫院接受治療。病人報稱去過北角春秧街街市及鯉魚門街市，其中位於佛堂附近的春秧街街市，第77及第86宗患者亦報稱曾到訪。

連同新增個案，北角佛堂群組累計有15宗確診個案，張竹君稱目前有社區傳播，但認為並非大爆發，以佛堂為例，確診者並非不知名，而是到過佛堂的人或其家人，屬群組個案，料相關個案將陸續增加。當局至今透過電話熱線聯絡到265個到過佛堂的人士，有38人正隔離檢疫，另有193人需接受醫學監察。

元州邨兩夫婦初步確診 兩人均是長期病患者

另外，今日新增兩宗初步確診的病人是住在長沙灣元州邨元樂樓的一對夫婦，女病人76歲，本身患糖尿病需打胰島素，她自2月28日起發燒、咳及氣喘，同日到明愛醫院求診，其肺部有花，檢測對新型病毒呈初步陽性。病人報稱平日主要活動範圍是家附近公園及到保安道街市買菜。

至於79歲的男病人患糖尿，本身有腎病，他於2月27日在家跌倒，28日起咳嗽，子女至昨晚（29日）送他往明愛醫院急症室，由於肺部同樣有花，為其做的病毒檢測呈初步陽性化驗結果待覆檢。