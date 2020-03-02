【新冠肺炎】大帽山9公里行山徑現廢口罩、煙頭　環團執70磅垃圾

政府近年提倡「山野無痕」，呼籲行山客「自己垃圾自己帶走」，但受俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情影響，不少港人從市區「逃離」至郊外，為山野帶來人潮及隨處可見的口罩。 環團綠色和平早前與義工到大帽山郊野公園清理垃圾，9公里山徑合共清理70磅垃圾，當中包括12個口罩，有口罩被捆綁成球狀棄於山坡，在途中亦見有青島啤酒罐內有大量螞蟻進出。 上周日（2月23日）馬鞍山郊野公園的鹿巢山發生山火，燒毀大片林木。綠色和平同在大帽山發現逾千個煙頭，有義工執垃圾時不禁呻言「嚟行山定丟煙頭？」提醒一旦發生山火，易燃垃圾或加劇火勢，令山火一發不可收拾。

在大帽山的清潔行動中，共發現12個口罩。（張浩維攝）

逾1500個煙頭棄山野

綠色和平昨日（1日）聯同「香港山女」合辦「行山抗疫不留痕」活動，與16位參加者於大帽山郊野公園清理垃圾，在約9公里山徑合共清理70磅垃圾，當中19磅是膠樽（佔近三成），亦有1562個煙頭，12個口罩，甚至發現尿片。《香港01》記者隨隊上大帽山，沿路發現口罩，部分打開丟棄地上，也有口罩被捆綁成球狀棄於山坡，亦發現生鏽噴霧樽、裝滿黃色液體的膠樽、發泡膠飯盒等被藏身於暗角處。

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Herman清潔山野過後，認為情況比想象更差。（張浩維攝） 參加者Herman留意到近日在Instagram有不少山野口罩照片，認為在抗疫時期應更注意衛生，「點解要將最多細菌嘅嘢擺喺山上面？」清潔山野過後，他認為情況比想象更差，對於行山徑發現啤酒罐感驚訝，也發現麥當勞外賣，整杯可樂原封不動被棄置在郊外。

阿珊在半個月前於粉嶺一條不足五公里的山路已發現12個口罩，批評行山客無公德心。（張浩維攝）

「香港山女」發起人阿珊說，近月郊野公園多了不少行山新手，估計受疫情影響，加上政府康樂場地關閉，市民認為郊野地方較空曠，較市區安全。以天水圍淋坑山為例，她指有街坊反映「禮拜六有成百幾人輪流上一個非常細山頭」，但部分人對於垃圾處理意識不高，自己的垃圾未必會自己帶走。

近期不少團體上載郊野口罩「寫真」，批評行山客無公德心，阿珊在半個月前於粉嶺一條不足五公里的山路已發現12個口罩，也曾遇行山客隨手丟棄果皮，認為屬天然、大自然可分解，但事實上分解也要經長年累月。對於不少行山客不戴口罩，阿珊認為無論是在山上或商場，飛沫傳播風險亦相若，當見到人群亦應戴口罩。

伍漢林表示，執垃圾期間發現不少屬塑膠包裝，有機會被動物誤食，長久而言或分解成微膠粒，進一步傷害生態。（張浩維攝）

煙頭易變火種釀山火

綠色和平項目主任伍漢林表示，執垃圾期間發現不少屬塑膠包裝，有機會被動物誤食，長久而言或分解成微膠粒，進一步傷害生態；亦發現不少煙頭，有機會變成火種，引發山火。至於近期山徑常見的口罩，或沾有飛沫和細菌，增加「播毒」風險，亦屬塑膠製品，有機會成為助燃劑及微膠粒，他認為早年在土地大辯論中成功把郊野公園在發展選項中剔除，「咁辛苦先爭取到保護郊野公園，抗疫期間使用更應該好好保護」，呼籲市民行山抗疫不要「留痕」。