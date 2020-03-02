【新冠肺炎】校巴司機呻停課零收入　業界指每月開支至少4萬

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全港學校延至最早4月20日復課，校巴及保姆車從業員生計大受打擊，政府早前建議向每輛保姆車的車主提供一筆過1萬元現金資助。學童車協會主席林志平在商台節目上表示，一部學童車每月開支至少4萬元，強調「我哋唔係賺錢，而係吊住命」，希望政府顧及校巴司機及保姆生計，設立失業基金援助。

全港學校延至最早4月20日復課， 校巴及保姆車從業員生計大受打擊。（資料圖片）

受疫情影響，任職保姆車司機25年的林先生形容目前經歷前所未見的艱難時期，境況比沙士時期更差，上一次領取已是12月的半個月薪金（受聖誕假期影響），需靠向親友借貸維持生活，不禁質問「點解停課期間得唔到任何保障」。他指，部分司機已因保障不足而轉行，擔心4月開課也沒有司機，加上復課後兩個月後又放暑假，校巴司機也難找替工，希望政府盡快有現金補貼，起碼可用來支付停車場泊車費用。

政府早前申請撥款防疫抗疫基金，支援運輸業措施包括建議向每輛保姆車的車主提供一筆過1萬元現金資助；屬非專營巴士的校巴，持牌人可獲2萬元現金資助。林志平補充指，一部學童車開支介乎4至8萬元，認為車主要每月供車會，還有停車費場開支及員工薪金，希望政府提供足夠資助及設立失業基金援助司機及保姆。