【逃犯條例】涉10.1黃大仙非法集結　兩女學生獲撤控　並獲訟費

市民去年國慶日發起6區反修例集會，11人被指當日於黃大仙非法集結，共同被控一項非法集結罪。案件今（2日）於西九龍裁判法院再訊時，控方申請撤回其中兩名17歲女學生的控罪，獲主任裁判官羅德泉批准，辯方隨即申索訟費。控方稱兩人帶有口罩等示威者常見的裝束，加上形跡可疑，屬自招嫌疑；辯方則指拘捕位置與非法集會的地點相距數個街口。羅官聽畢雙方陳詞，最終判兩人取得訟費。

兩名女被告分別姓梁及姓呂，同為17歲學生。她們原與另外9人一同被控於去年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里與其他不明人士參與非法集結。

控方指兩被告案發時形跡可疑

控方今申請撤回兩人的控罪獲批，但並無說明原因。辯方隨即申索訟費，控方則以自招嫌疑為由反對，指兩人與另外9名被告在相同地點即盈鳳里被捕。控方稱，梁當時身穿黑衣，被搜出防毒面罩、口罩及其他衣物，而呂也有口罩及其他衣物，而這些都屬於示威者常見的裝束。控方又形容兩人形跡可疑，當時分別在躲藏及逃走，故有合理理由懷疑她們參與非法集結。

辯方指被捕位置沒有非法集會

梁的律師則反駁，拘捕位置距非法集會的地點數個街口，且當時旁邊尚有另一女子，對方卻未有被捕或檢控。呂的律師亦道，被捕之處沒有堵路，而她身穿灰衣，又無帶金備防毒面罩，裝束與示威並不相關。

控方再補充附近有非法集會，有示威者因警方驅散而逃往她們被捕的盈鳳里。羅官最終判兩人取得訟費。據悉，其中一人的費用近2.9萬，另一人因申索逾3萬元，將交由其他法院釐定款項。

案件編號：WKCC3817/2019