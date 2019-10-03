【逃犯條例】11被告涉10.1黃大仙非法集結提堂　7名學生4未成年

反《逃犯條例》修訂案引發連串抗爭活動，市民於十月一日發起6區集會，當日269人被捕。其中11名男女被捕者，被指於黃大仙非法集結，共同被控一項非法集結罪，今（3日）於西九龍法院提堂。一名被告仍然留醫，押至下周四再訊，期間還柙交由警方看管。其餘10名被告暫毋須答辯，押後至11月28日再訊，以待警方再作調查。主任裁判官羅德泉批准他們獲准保釋，毋須守宵禁令，但不准離港。

下午約2時半，黃大仙的警察放催淚彈。（羅國輝攝）

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7男4女被告，年齡介乎14至29歲，其中7人為學生，四人未满18歲，全被控一項非法集結罪，指他們於10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里，與其他不明人士參與非法集結。據悉，案發時段約為下午2時至2時45分，期間警方曾舉旗警告。

律師指不如實施宵禁令

控方不反對擔保，但提出一串條件，包括要求設下宵禁令。代表首被告的大律師郭憬憲表示，控方沒有實際指出被告做了什麼，又指若要宵禁令，倒不如要求行政長官引用《公安條例》第31條施行宵禁令。

14歲被告是中三學生

此案最年幼的被告剛滿14歲，就讀中三，其母及學校社工今有到庭旁聽。辯方呈上校方的信件，證明他品格優良。而從事公關行業的第5被告則提到需出境工幹。

羅官最終批准眾人以現金保釋，期間不准離港、須居於報稱地址及定期到警署報告，但毋須守宵禁令。第5被告則獲得豁免，如能一周前提交證明便可離境。

案件編號：WKCC3817/2019