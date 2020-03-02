【新冠肺炎】復工中環人流多食肆生意增加　上班族外賣避人流　

新型冠狀病毒疫情肆虐，公務員過去數星期在家工作，今日（2日）起陸續恢復上班，記者在中環視察，有上班族認為今日比過往兩星期「人多車多」，少不免會擔心增加感染風險，表示會做足清潔措施，包括勤洗手和戴口罩，並叫外賣，減少在餐廳與人接觸的風險。 有餐廳負責人直言近期生意慘淡，中環尤如死城，今日多人復工，生意較之前兩周有所增加，惟不少餐廳深怕隨時有確診食客到餐廳食飯，影響營業，直言「你都唔知幾時輪到我哋中招！」

上班族黃小姐表示今日比過往兩星期人流明顯增多，直言「今日遲咗半個鐘先出嚟買飯，避開啲人」。（張美華攝）

政府今日起逐步恢復更多公共服務，各政策局和部門會採取措施，例如彈性上班時間，亦可以輪更制減少辦公室同一時間工作人數等。記者今日中午放飯時間在中環視察，人流比過往數星期明顯增多，在中環上班的譚先生認為人流明顯較以往數星期多，惟仍難以與疫情前相比。他指歡迎公務員復工，認為上班應一視同仁，只要做好清潔措施，如勤洗手和戴口罩等，相信可以減低受感染風險。

打工仔選擇遲半小時外出賣外賣 減風險

另外，同為上班族的黃小姐亦表示今日比過往兩星期人流明顯增多，笑言未知是否因不少公司及公務員都在今日恢復上班，令「人多車多」之餘，更令「打紅綠燈嘅時間都耐咗￼」。問到會否擔心多人復工會否增加感染風險，黃小姐坦言「點都會擔心㗎喇，所以今日都遲咗半個鐘先出嚟買飯，避開啲人」，續言近日都減少外出，即便外出亦會戴口罩，勤洗手，買外賣回公司用膳，解釋「你都唔知隔離枱坐啲咩人」。

餐廳生意增 負責人：唔會好似死城囉

其中有中環的餐廳負責人黃太表示，今日生意較過往兩星期好，「唔會好似死城囉，之前客人少三分二，今日少三分一」。她續言近日不少今客選擇叫外賣，直言「唔好話分枱坐啊，啲人見你人龍長，都唔夠膽入嚟食啦！」

黃太受訪期間，不時有上班族叫外賣，問到會否有特別措施，如隔開食客坐位等，黃太則指沒有，食客自然會分開坐，又謂對疫情仍感憂慮，坦言「如果有人受感染，原來喺到食過嘢就大鑊喇，你都唔知幾時輪到我地，希望（疫情）快啲完啦。」

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