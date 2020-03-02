【新冠肺炎】生意跌七成損失逾200萬元　社企不希望員工放無薪假

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港不同行業亦大受影響。不少社企同樣面對困境，有從事教育培訓行業的社企表示，因學校停課，原本的預約亦要取消，生意跌至零，料損失逾200萬元，僅靠流動資金「吊鹽水」。 亦有餐飲業的社企生意額大跌70%，要縮短營業時間。惟兩間社企均表示，希望盡社會責任，不希望影響員工生計，故不考慮要員工放無薪假。

香港社會企業總會工作今日（2日）公布有關社企營運狀況的調查，並邀請社企分享在疫情下的困境。（黃金棋攝）

歷奇訓練活動全取消 損失270萬元

香港社會企業總會工作今日（2日）公布有關社企營運狀況的調查，並邀請社企分享在疫情下的困境。中小學停課下，教育培訓行業社企首當其衝。香港基督少年軍臻訓中心總經理李志輝表示，該社企為中小學生提供歷奇訓練等活動，由於疫情持續，現時二至三月的預約已全部取消或延期，原本兩個月共有7,000人次參與他們的活動，但現時全部「無晒」，料損失270萬元。

他又指，原本2月是舉辦歷奇活動的旺季，但近月生意額跌至零，全部同事亦要放有薪年假，料最快要6月才會重新有預約。李坦言「唔知捱到幾時」，惟因社會責任，不會要求員工放無薪假。

李志輝（中）表示，由於疫情持續，現時該社企二至三月的預約已全部取消或延期。（黃金棋攝）

社企餐廳生意少七成 冀與員工共渡難關

聖雅各福群會業務發展經理郭志才表示，其社企為餐廳，現時生意額減少70%，但同樣因社會責任，盡量尋找辦法開源，如推更多外賣服務及開放露天空間予顧客；而不考慮節流，如要求員工放假等，希望與同事共渡難關。

郭又指，由於不少社企都以慈善團體登記，不用繳稅，故政府推出的補貼等亦未能受惠。今次抗疫基金提出為飲食業界提供約37億元資助，郭希望今次資助，可同樣涵蓋由社企所營養的餐廳，讓他們可渡過今次難關。

郭志才（左）表示，其社企為餐廳，現時生意額減少70%。（黃金棋攝）

於社企工作的員工同樣大受影響。Cedar Workshop是協助視障人士的社企，會為學校及社業提供講座及培訓等，該社企兼職培訓導師謝潤亨是全職學生，他指一月前每個月有一至兩單工作，每月可有1,000元收入，但現時工作已是零，故沒有收入。他稱將來希望投身社福界，但現時沒有工作，令他在社福界的經驗亦減少。