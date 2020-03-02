【醉斬枕邊人】刀傷妻子手腕 　割斷神經　中年漢認罪候判

從事會計工作的中年漢，因與妻子關係變差兼被要求搬離住處，酒醉後以刀割傷妻子手腕，更對妻子說「你死咗之後我都會死」。他連番襲擊妻子，致對方手腕傷至見骨，身上多處刀傷，血流如注。妻子的部份左手神經因此被割斷，永久傷殘。而中年漢事後報警稱有人自殺，並向到場的消防員稱：「幫我睇下佢仲有無呼吸同脈搏」。中年漢今（2日）高等法院承認有意圖而傷人罪，法官先為事主索最新的醫療報告及被告的背景報告再作判刑，案件押後至4月6日。

被告饒崇正（41歲）原被控企圖謀殺罪，但今獲接納承認有意圖而傷人罪。

被告懷疑妻子濫藥

辯方求情指，被告於2016年被確診患有抑鬱症。他在案事發前懷疑事主濫藥，曾拿事主的毛髮作化驗，而最終毛髮內驗出含有可卡因及另一種化學品，他就此事向事主對質，反遭惡言相向，曾向外母反映事件無果，事發時覺得陷入困境，兼受到酒精影響才犯下本案。

案情指，事主梁泳絲為被告的妻子，二人育有兩名女兒，但兩名女兒與事主的父母同住。事主與被告的感情不穩定，她於2018年5月開始睡在客廳。2018年5月10日，被告曾找事主簽保單，事主當日曾著被告搬離二人同居的單位，但被告稱要事主給他數個月時間「解決問題」。

妻子哀求 被告回應「你一定要死」

2018年5月11日凌晨，當事主睡在客廳沙發時，被告突然接近她，並觸碰她的肩膀，當事主醒來轉身看到被告時，被告抓著她的左手，並用刀割她的手腕，其手腕頓時血流如注。

事主感到非常害怕，一邊按壓著傷口減慢失血的速度，一邊哀求被告不要殺她，被告卻回道「你一定要死」。事主再求被告讓她再看女兒一次，但被告說「唔洗，你一定會死」。被告接著將事主拖到房間，繼續向事主說「你一定要死」，又稱「唔洗驚，你死咗之後我都會死」，並用刀自割手腕數下，不過事主未有見到被告流血。

被告報警稱有人自殺

被告期間到廚房拿菜刀及一瓶白蘭地，並喝了兩口，事主趁機握著其刀及呼救，二人後來發生糾纏。事主後來一度拿起電話，並在窗邊呼救，但卻遭以硬物重擊頭部至少三下，事主及後昏迷。

被告同日凌晨致電999召救護車，稱有名40歲人士割腕自殺並昏迷，救護人員、消防員到場後，被告打開單位大門，當時他身上有酒氣並有血跡，單位地上亦滿佈血跡，被告向消防員稱「幫我睇下佢仲有無呼吸同脈搏」。事主左手腕的傷口深至見骨，身上有多處傷口，包括耳、嘴、上臂、手指等，而事主部分左手神經被割斷，造成永久傷殘。

案件編號：HCCC150/2019