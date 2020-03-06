【新冠肺炎】停課不停學　港媽藉煮出前一丁教ADHD兒不同學科知識

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全港學生最早要4月20日才復課，子女抗疫期間要減少外出，補習社、課外活動亦要暫停。 有家長為吸引ADHD（專注力失調及過度活躍）兒子在家學習，度身訂造了不同主題教學，如透過煮出前一丁來進行「跨科學習」，閱讀煮麵程序學中文、量度水量學數學，邊煮邊了解水的型態學習常識。 精神科專科醫生譚鳳翎指出，ADHD學生專注力較同齡人弱，停課期間欠老師督促，電子學習難免會感吃力，影響學習進度。她提醒，若ADHD學童平日須服藥，停課期間亦要維持，而家長可與子女協商停課期間的時間表，編排玩樂、學習及休息時間，以獎勵鼓勵學生完成每日學習目標。

在家電子學習講求自律，對大多ADHD學生而言，並非易事。（資料圖片）

港媽為ADHD兒子自訂在家學習主題



育有兩名兒子的方太，長子確診ADHD。她指，停課初期學校家課不多，留家工作的她會與兩名讀小學的兒子一起看新聞，到超市買防疫物資，一起了解疫情的最新情況；為了做到停課不停學，她安排了多項主題活動，希望能引起兒子的學習興趣。

方太與兒子煮出前一丁時進行「跨科學習」，滲入了中數常學科知識。（資料圖片）

方太解釋，煮麵前會請兒子先閱讀煮麵的程序，訓練中文閱讀理解能力；再以量杯量度所煮麵量需要的食水（用量杯學數學及加減數）；煮麵時可看到沸水、水蒸氣等，重溫常識科中「水的三種形態」。過程中小朋友玩得開心，更學到電磁爐用法及安全守則，「他們不抗拒，而且享受學習」。

尋寶遊戲學中學修辭及謎語

方太度身訂造的課程內容天天新款，如與兒子在家玩尋寶遊戲等，安排小一及小四的兒子回答不同程度的問題：「先將問題卡收在家中不同地方，他們去找，弟弟學中文字，哥哥估謎語，中間再教修辭手法。」

育有兩名兒子的方太，為兒子安排了不同主題的學習內容，包括家中尋寶。（受訪者提供）

時間表規定作息玩樂時間 黃昏齊做運動

本月起不少公司都恢復辦公，身為雙職父母，方太稱，只能降低在家學習的要求，並堅守數個原則包括：兒子須作息定時、在周一至五完成功課及學習；為了減少電子遊戲、電視等誘惑，家中規定每日只能於固定時間看電視；用手機及電腦前亦須得父母批准：「電視用密碼鎖，每日更改，到看電視時可致電爸爸取密碼；電腦、手機會收起，避免他們整日打機。」



鼓勵長子自訂時間表做功課 完成獎「打機時間」

防疫期間不便外出，所以方太亦安排了固定在家運動的時間，「黃昏時會陪看學校提供的短片，與兒子齊做運動，發泄精力、鍛煉體能。」學校停課期間亦有安排電子學習及每周交一次功課，方太讓小四的長子自行決定完成功課的時間表，每晚檢查進度，若守約便會獎勵，例如可獲額外「打機時間」。

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精神科醫生：ADHD生停課期間亦會有情緒及行為問題 不應自行停藥

精神科專科醫生譚鳳翎指出，ADHD學生專注力不足，停課期間欠老師督促，自律及專注能力較同齡學生差，電子學習難免感到吃力。她說，有小一男生被老師投訴上課不專心、「出位」及多說話，其後確診ADHD，而學校原安排他參與特別小組，提升專注力及學習管理情緒，惟受停課影響，小組開展無期。

她又指，ADHD青少年患者的影響較為明顯，因失去了老師的支援指導和督促，但中學生須更自律作「網上教學」、練習和溫習，以趕上學習進度，ADHD青少年患者的集中能力較其他同齡同學差，會較吃力。

譚鳳翎坦言，接近三成ADHD病人，因內地返港須隔離或避疫不想外出，而延遲覆診。她提醒，ADHD病人不宜突然停藥，若不宜出門亦應致電醫生調整用藥方案：「ADHD屬發展性障礙，停課與否，患者的情緒或行為問題也會存在，不建議突然停藥，否則或令情況反覆，再服藥時亦要重新適應。」

家長應以正面態度 助子女建立良好習慣

她建議家長與子女保持溝通，了解他們的困難及感受，再協助學童編排每日時間表，安排固定時間休息及遊戲，並貼在當眼處。她又說，家長應以正面態度助子女建立良好習慣，如以獎勵取代懲罰，「家長需為子女預留寧靜空間作電子學習，休息時一家人可一起玩桌遊，看電視亦可討論一下劇情，加深交流，一周盡量安排一至兩日在非繁忙時間外出放鬆。」

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