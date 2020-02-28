【新冠肺炎】停課不停學　伯裘書院教師直播製作搓手液解科學原理

武漢肺炎疫情肆虐，全港學校延長停課至4月中下旬，不少學校均以電子教學追趕課程，希望做到「停課不停學」。其中位於天水圍的直資學校伯裘書院，老師們為吸引同學學習而各出奇謀。 市面防疫用品供應不足，有科學老師以自製搓手液為題直播，吸引同學上課；而中文科老師就設計3D自畫像，公開家中環境教步移法、設計電子遊戲吸引同學觀看文章。 至於英文及數學科亦因應疫情調整出題策略，數學文字題改用口罩價格等防疫用品出題，英文要求學生拍片教戴口罩。 另有老師考慮到學生晚上較活躍，將高中課堂轉到晚上11時上課；亦有老師以素顏、家中環境及寵物等不同主題，吸引同學收看實時課堂。

伯裘書院副校長馮順寧直言，難估算何時能復課，故該校教學團隊努力以不同方式吸引同學參與電子學習。（鄧穎琳攝）

以毋須翻牆軟件直播課堂 方便滯留內地學生

伯裘書院副校長馮順寧表示，難以估算何時才能復課，但坊間電子教材未必適合學生需要，故該校教學團隊致力在停課期間加強電子學習，希望以不同方式提高同學的學習興趣，吸引他們自學。

由於該校十年前已開始推電子教學，故本月初將以往已製作好的電子教學影片及學生製作影片分類上載，各科課程亦有因應疫情，調整教學內容，每周約有33節線上課堂。班主任預先會透過whatsapp群組，公布該星期的實時線上課堂時間，並會提醒學生課前預備有需要的材料，為協助同學上堂，學校已截圖教同學下載需要的軟件。而老師亦會用google classroom等應用程式追收功課，適時評估同學的學習情況。

為方便滯留內地的同學跟上進度，教學直播以透過毋須「翻牆」的ZOOM進行，而影片及功課會另以wechat傳送給同學，令他們學習進度不會落後於同班同學。

科學科直播教製搓手液 吸引近百名學生觀看



市面防疫用品供應緊張，中一級化學老師則趁機，合作設計自製搓手液課題，並在網上直播，吸引接近一百名學生實時觀看。負責搓手液直播的科學科主任陸智恒表示，為增加課堂趣味，不想只談理論，故以搓手液為題；而設計課堂時更須留意材料在市面是否易買、有否家中工具可取替實驗室裝備等：「世衞建議用甘油、雙氧水等，配方是有效，但市面很難買到材料，所以改動成份，轉用蘆薈，再與同學比較一下不同酒精濃度的搓手液殺菌效能。」

中一科學科老師張洁怡指，若情況許可，同級老師會分工輪流直播，一人上鏡、一人控制畫面切換、音量及課堂程序等，一人留意同學需要，她形容，觀看直播的同學反應較上課時理想及活躍，會主動提問。更有同學關心，能否在搓手液中加入花生油或媽媽的香薰精油。

中英數主科均滲入疫情相關內容



至於中英數主科亦因應疫情而調整教學內容及方式。中文科主任曾菀嫈更花六至八小時設計3D自畫像，配合家中環境教「步移法」，另設計了電子遊戲，希望吸引同學閱讀。而英文科主任李俊豪稱，英文科亦有教同學疫情相關的英文生字，功課是請同學製作與防疫相關的英文影片。

防疫用品價格受關注，數學科主任張永泰稱，在本月初花兩日設計出數學科網頁，按年級及課程需要，每周上載約兩條教學影片外，亦設抗疫數學大挑戰題目，以口罩及搓手液為題設計文字數學題，完成同學可獲小禮物。

老師為吸同學上線 天天新款 家居環境、愛貓也上鏡



除了涉及與疫情相關的元素，亦有老師公開家中環境等吸引同學上課。課程該校學務發展部首席主任梁翠雲笑言，直播課堂前會公布該堂的額外元素，如首課會素顏上課、第二堂公開家居環境、第三堂家中愛貓會上鏡等，拉近與同學距離，亦增加他們上課意慾。

馮順寧直言，停課期間老師較平常更忙碌及辛苦，工時較平日更長，得悉有任教高中級別的老師，考慮到家中環境在晚上較安靜，且高中同學偏好晚上上課，而在晚上11時直播上課；而中六級老師更按同學程度分組進行網上補課，協助應屆考生備戰DSE。她感激老師們的付出，希望電子學習對同學學習有幫助。

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