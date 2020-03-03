【新冠肺炎】教大：近八成家長憂停課影響子女學業　一半期望補課

由新型冠狀病毒引致的「新冠肺炎」（俗稱武漢肺炎）疫情持續，全港學校至少需停課至4月19日。教育大學今日（3日）公布最新調查，指近七成幼稚園生及逾八成的小學生家長表示，停課期間子女在家學習遇到困難，包括不夠專注、不感興趣、被其他家庭成員打擾等，擔心子女學習進度會因此落後。 另外，調查發現一半家長希望學校復課後有補課安排，而四成受訪小學生家長指子女每日花逾兩小時網上學習，認為子女學習量大、活動種類過多，加上家長需協助子女網上學習，令他們感到壓力。

教大在2月19至22日期間，以社交平台收集到6,702位幼園生及小學生家長意見，了解停課期間，學童學習及使用電子產品的情況。（資料圖片）

教大在2月19至22日期間，透過社交平台收集6,702位幼稚園學生及小學生家長意見，了解停課期間學童學習及使用電子產品的情況，以及他們面對的困難及所需支援。負責調查的教大幼兒教育學系副教授劉怡虹直言，電子學習在港推行多年，今次是首次全港大規模長時間網上教學，對學校、家長及學童都是前所未見的挑戰。

調查發現，約94%幼稚園學生及差不多所有小學生學校在停課期間，有提供學習活動。當中近七成幼稚園學生及逾八成小學生家長認為，子女在家學習遇困難。

左起為教大幼兒教育學系系主任李敬廉、教大幼兒教育學系副教授兼副系主任劉怡虹。（教大提供）

逾七成家長：子女留家學習不夠專注或不感興趣

調查向家長了解子女在家學習情況，當中逾七成人認為子女在家學習時不夠專注或不感興趣，約一半家長稱子女在家學習易受其他家庭成員打擾，另有逾三成父母指自己欠耐性或相關知識等。

劉怡虹表示，有家長反映指導子女學業有困難，「即使家長有相關知識，例如識加減乘除，但未必懂用小朋友能理解的方法或技巧教導」，加上現時教學方法有別於受訪家長兒時所學所致。

調查中，只有14%受訪家長稱讀小學的子女能自行完成網上學習。（資料圖片）

不足兩成小學生可自行學習 家長：學習量大、活動種類過多 難以應付

網上學習方面，有逾7成幼稚園和逾8成小學有安排網上教學，當中約36%幼稚園學生家長及約47%小學生家長不滿意。在不滿網上教學的家長中，有一半人認為學校支援不足，其次是學習活動種類太少。此外，大部份家長均指，子女無法自行網上學習需要協助，令他們壓力大增。

不過小學和幼稚園家長就網上教學意見不一。近七成幼稚園生每日平均參與網上教學不多於一小時，而幼稚園學生家長普遍認為學習活動種類太少，希望學校時提供不同類型學習活動。

小學生方面，約四成受訪學童每日花逾兩小時網上學習，家長普遍認為子女學習量大、活動種類過多，需較長時間去做功課，令子女難以應付。逾六成小學家長稱，學校每日都安排學習任務。

小學生家長亦擔心子女長時間接觸電腦；連同娛樂，接近四成小學生停課期間每日使用電子屏幕產品時間多於四小時。劉怡虹建議學校與家長加強溝通，盡量以非網上學習活動提升學生學習興趣，避免年幼學生長時間使用電子屏幕。

劉怡虹建議學校與家長加強溝通，盡量平衡以非網上學習活動吸引學生學習興趣，避免年幼的學生花太長時間在電子屏幕面前進行學習。（資料圖片）

教大幼兒教育學系早前進行一項調查，了解停課期間學童電子學習情況、家長面對的困難及所需支援。教大幼兒教育學系系主任李敬廉（左）及副教授兼副系主任劉怡虹（右）今日公布調查結果。 她稱，幼稚園應以家中常有的教材為題，方便家長協助子女學習；而小學應留意學習任務的困難程度、次數及種類，檢視內容是否太多，確保學生學習之餘，不會為家庭帶來太大負擔。

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