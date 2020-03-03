本港昨日（2日）新增兩宗迎新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案，至今累計101宗。第101宗個案為一名63歲男病人，他是2月25日確診的第85宗個案、60歲馬主周巧兒的兄長周秉亮。周巧兒確診前曾到周秉亮大坑豪宅竹麗苑家中，出席侄女的斟茶儀式。 《香港01》今早（3日）到過竹麗苑視察，未見屋苑有大清洗的措施，但大堂位置均放酒精搓手液等消毒用品，居民出入均有戴上口罩。不過，附近居民則維持「祼裝」，有人直言大坑道人流甚少，因此「唔驚」。

本港第101宗確診個案居於大坑豪宅竹麗苑。（麥凱茵攝）

本港第101宗確診個案，是第85宗個案60歲周巧兒的兄長周秉亮，他60歲居於大坑豪宅竹麗苑。上月22日，周秉亮嫁女，已有病徵的周巧兒到過其家中出度斟茶儀式，其後再到金鐘JW萬豪酒店出席婚宴。

記者今日到竹麗苑視察。竹麗苑位於大坑道，由於附近中小學停課，加上居住密度不高，街道人流甚少，間中只見有行山客或跑步人士途經。

整個早上，記者未見竹麗苑有進行大清洗的措施，但大堂擺放了多枝消毒搓手液等居民使用。戴上外科口罩的保安在大堂位置巡邏，而出入的居民也全部戴上外科口罩。

有出入大廈的家傭向記者透露，不知道居於大廈有確診個案，對事件感擔心會加強衞生，包括勤洗手等，但今早僱主有勸喻她減少出門。

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由頭包落腳的黃小姐表示，家住竹麗苑附近，但每日出去買菜均會經過竹麗苑門口，「好在咁啱行咗對面，之後都唔會行過正門。」她承認對疫情感到十分擔心，故除了戴外科口罩外，也戴了帽子，及身穿長䄂衣服，「呢排都會減少出門，唔會日日買餸。」

惟也有人保持樂觀，認為不用擔心。未有戴口罩的夫婦向記者指，知道竹麗苑有確診個案，但大坑道向來少人故認為不用戴口罩。他指向竹麗苑說：「我又唔係住呢度，又無同個男講過嘢，唔驚。我同你（記者）咁近仲驚。」

80多歲的陳婆婆同樣稱，日日出外也不戴口罩，「戴咗口罩整住覺得唔舒服。」對於附近有確診個案，她不擔心，認為大坑空氣流通，加上不多人聚集，「無事嘅。」她又斥，早前超市日用品缺貨造成更大困擾，「成日都行落去買嘢食，我擔心買唔到嘢咋。」