【一合口罩】本地口罩生產商今預售　10分鐘派畢籌號

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，口罩供應緊張，市民亦從不同渠道搶購口罩。本地口罩生產商「一合口罩」今日（3日）下午2時半開始進行預售，該公司Facebook指口罩將於4月中正式投產，貨品將於5月中完成。 經實測發現，登記電郵後會得到籌號，網頁指成功登記後，下午3時至5時會收到相關電郵。每個電郵只可以領取一次籌號，該公司沒有公布籌號及口罩供應數目。然而預售活動開始不足10分鐘，網頁顯示「活動已完結」，相信是籌號已派發完畢。

「一合口罩」預售情況

樣品口罩送美國測試

一合口罩的Facebook表示，預售的為一次性醫用口罩，於本港無塵生產，一盒有30個，售價為68元。該公司指，由於時間趕急未及作實驗室測試，但據物料供應商提供的測試報告，細菌或微粒子過濾效率（BFE／PFE）應高於95%。該公司稱已委托公證行，即將把樣品口罩送到美國進行測試，而第一輪開發則以 ASTM Level 1的製作水平而定。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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網民稱開始7分鐘已無法登記

預售由今日下午2時半開始，成功登記後會收到購買連結及購買碼的電郵，該購買碼只能使用一次，購買一個商品。經實測後發現，預售系統運作暢順，只需等待約一至兩分鐘即可顯示成功登記的頁面。

然而預售開始約10分鐘，再登記已顯示活動已完結的頁面。在一合口罩Facebook的貼文中，亦有不少網民表示預售開始7分鐘已無法登記。