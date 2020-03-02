【新冠肺炎】「本土」布口罩運外地測試　鍾國斌：若通過媲美N95

本港外科口罩供應緊張，市面連日來出現搶購潮。自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌早前與業界研究，將用理工大學研發的新材料製造可重用口罩，每個口罩可用約60次，正等候檢測認證報告出爐。鍾國斌今日（2日）透露，報告將於明日（3日）面世，但由於他早前再改良布口罩設計，故暫時只有不足一萬個最新版本口罩，會透過社福機構免費送給弱勢社群及長者。 鍾國斌又向《香港01》透露，他本周內將會把布口罩樣本分別送往美國、台灣及日本進行多項測試，包括測試其是否可防禦一般冠狀病毒及血液滲透度等，預料3月內將有結果。若成功通過測試，他的可重用布口罩將可供醫護人員使用，媲美N95口罩級數。

鍾國斌接受電話訪問時表示，在聽取不同朋友的意見後，再改良了布口罩的設計。經改良後的布口罩將維持三層設計，但會加入過濾功能，三層分別是：面層防飛沫、防菌及防水、中層過濾及底層防菌。而面層是以銀離子布製成，底殼則以聚糖布做，兩種布料都可防菌。

至於布口罩的售價，鍾國斌說，已決定定價100元一個，而生產布口罩的工場不需要是無菌空間，當布口罩製成後，將會逐個放入包裝袋，再一次過進行臭氧殺菌，確保口罩為百分百無菌。他續指，若有市民擔心布口罩並非完全潔淨，可於使用前先洗一次再作使用。

鍾國斌又透露，本周內會將布口罩分別送往美國、台灣及日本，進行多項測試，測試其病毒過濾效率（Virus Filtration Efficiency，VFE）、細菌過濾效率（Bacterial Filtration Efficiency，BFE）、血液滲透度（synthetic blood fluid test）、可燃性測試（flammability test）等，預料3月內將有所有測試結果。

若成功通過測試，鍾國斌說，將會再改良布口罩的設計，使口罩可供醫護人員使用，相信可媲美N95口罩級數，而且由於布口罩可供重用，能減少垃圾棄置，故更勝一籌。

但他指出，布口罩的唯一缺點是較外科口罩質料厚，「三層都係布，所以會比較焗」，笑言有朋友向他反映「可能自己未俾病毒整死，就已經焗死」，認為布口罩或不適合在户外工作的人士使用。