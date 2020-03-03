【鑽石公主號】船公司退款兼送等值船票　乘客：仍會參加郵輪旅程

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎蔓延全球，鑽石公主號郵輪最新確診人數增至706人，有72名香港居民在日本確診，8名港人乘包機返港後確診，以及另有一宗疑似感染個案。 船公司公主郵輪今日（3日）發聲明重申，搭乘該鑽石公主號於橫濱離船的所有乘客，均可獲全數退還郵輪票價及航程相關費用，公司亦負責該船於橫濱檢疫期間賓客在船上的一切食宿等費用。公主郵輪會向所有於鑽石公主號2月4日結束航程的乘客，贈送等值船票的消費金額，以供將來郵輪假期之用。 有乘客表示，疫情完結後仍會再參與郵輪旅程。

2月21日，入境處特遣處協助鑽石公主號乘客回港。（入境處提供）

公主郵輪（Princess Cruises）今日表示，搭乘鑽石公主號郵輪於橫濱離船的所有乘客均可獲全數退還郵輪票價及航程相關費用，包括：機票、岸上酒店住宿、往返碼頭的交通接送、已預付的岸上觀光、船上服務小費和其他相關費用。同時，公主郵輪亦負責該船於橫濱檢疫期間乘客在船上的一切食宿等費用。

公主郵輪會向所有於鑽石公主號2月4日結束航程的乘客，送贈等值船票的消費金額，以供將來參加該公司郵輪假期之用。公司亦會確保船上工作人員將收到應得的服務小費。

對於獲贈船公司的等值船票，曾滯留鑽石公主號的資訊保安專家楊和生認為，是次爆發疫情與郵輪無關，日後都會考慮參加該船公司的郵輪旅程。乘客陳先生（化名）認為：「疫情大爆發幾十年先一次，點會咁啱再遇到，自己都幾十歲啦，唔會再遇到嘅！」他表示，郵輪整體衛生環境理想，疫情完結後會再參與郵輪旅行。