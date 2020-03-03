【新冠肺炎】紫花油藥廠設口罩生產線 料月產400萬個　5月中投產

新型冠狀病毒（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續擴大，全球口罩供應緊張，有本港商人、政黨設立口罩廠房，期望「自給自足」。本地製藥公司「香港紫花油大藥廠」近日亦斥資7百萬元，設置廠房生產醫療級別口罩，料每月最多生產4百萬個獨立包裝口罩。企業預算，5月中開始投產，第一批生產口罩將以成本價發售。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

香港紫花油大藥廠近日斥資7百萬元於本地設置大型廠房，生產醫療級別口罩，初步估算每月最多生產4百萬個獨立包裝口罩。企業又透露，廠房計劃設2條全自動化生產線，口罩採用熔噴布物料及三層高密度設計，料成品細菌過濾效率（BFE）達98%或以上。藥廠料5月中開始投產，第一批生產口罩將以成本價發售。



口罩生產線由香港紫花油大藥廠的創辦人許少文先生主導，他解釋決定旨在履行社會責任，回饋市民多年來支持，亦希望為普羅大眾提供高質素、價格合理的「香港製口罩」。

企業又指，特別建立了符合ISO 7 (10,000級)標準的無塵車間作口罩工場，淨化級別達醫院手術室設置的標準，比政府對口罩廠房要求規格更高更嚴謹。而且，在溫度、濕度、風量、氣壓、換氣次數、潔淨度均受到嚴密監控，廠房每日進行消毒劑噴灑程序，設有機械吊臂裝置代替人手，而工作人員進出無塵車間前必先通過特定區域吹風消毒，確保製作過程潔淨無菌。

「香港紫花油大藥廠」近日亦斥資7百萬元，設置廠房生產醫療級別口罩，料每月最多生產4百萬個獨立包裝口罩。（企業提供）

政府：部門可按實際需要 直接採購口罩

公務員昨日逐步恢復上班，政府官方facebook「添馬台」專頁昨日表示，全球口罩供應緊張，政府採購面對很多障礙，各部門早前已壓縮用量，並將現有庫存集中供應予參與檢疫工作的醫護，及提供必要服務的前線人員。政府又指，近日簡化了部門採購口罩規定，容許部門按實際運作需要，通過直接採購為同事提供口罩，無須經招標等程序。另外，部門亦可以實報實銷形式，向同事發還購買口罩費用。