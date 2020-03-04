【逃犯條例】記協：警認行動或影響採訪　促嚴懲刻意傷害傳媒警員

香港記者協會（記協）日前就有警員於衝突現場大舉搜查正在採訪的記者，向警務處處長鄧炳強發公開信，記協今日（4日）透露，警方回信未有正面回應上一封公開信。 記協引述警方在信中承認，行動策略有時難免會「影響」在場記者的採訪；記協反駁，有防暴警多次以粗言穢語喝罵驅趕、以警棍盾牌推撞毆打、以強光照射鏡頭、以胡椒噴劑迎面噴射等行為，絕對是主動「阻礙」記者採訪，實際效果是扼殺採訪自由。記協促警方高層採取實際行動，嚴懲刻意傷害傳媒的害群之馬。

記協在社交網站專頁公開一份由郭嘉銓總警司代行的回信，警方在回信中稱，已盡力協助記者採訪，望記者理解警員執法的困難。記協強調，記者在多個衝突的場景中，已配合警方指示後退或離開，惟仍遭防暴警員施放胡椒噴劑，質問警務人員工作時遇到困難，是否可以作為濫用武力的藉口。

警方的回信中承認，「行動策略有時難免會影響在場記者的採訪」。記協逐一列舉防暴警對記者的行為，包括無數次以粗言穢語喝罵驅趕、以警棍盾牌推撞毆打、以強光照射鏡頭、以胡椒噴劑迎面噴射等，記協認為舉動絕對是主動「阻礙」記者採訪，並非無心之失造成的「影響」。

大舉搜查採訪中的記者 扼殺採訪自由

警方的回信中解釋，有小部分穿着黃色反光背心的人，混進記者採訪的位置從事非採訪工作，警員有合理懷疑的情況下會進行截停搜查。記協反問，警方既然聲稱已識別出混入人群的可疑人士，無需截查其他正在進行採訪工作的記者，記協又稱，這些廣泛及頻密的截查行動，產生的實際效果就是扼殺採訪自由。

對於警方一再承諾會提醒前線警務人員時刻保持專業，盡量協助及配合傳媒工作。記協直斥相關諾言全屬一紙空文，一直未有兌現，敦請警方高層立即採取實際行動，嚴懲刻意傷害傳媒的害群之馬，以整肅綱紀。