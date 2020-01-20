【1.19】記協譴責警向記者噴椒、鏡頭前展示身份證　促加強約束　

中環遮打花園周日（19日）舉行「天下制裁」集會，再有《立場新聞》記者被警員截查期間，身份證被警員置於直播鏡頭前，展示長達一分鐘。 香港記者協會今日（20日）發聲明，對有關事件，及有記者被搶去拍攝器材及手機、用力推倒地上及迎面噴射胡椒噴劑等，表示「極度憤怒及予以嚴厲譴責」，促請警方管理層加強約束前線警務人員。聲明並批評警方對上述事件的解釋，均不符事實。

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記協聲明指，昨日在旺角及中區發生多宗警務人員向正在採訪的記者無理施襲事件。包括中區集會被腰斬後，一名防暴警察在遮打花園對出突然將一個身穿反光衣的記者推倒，並試圖將他制服，他站立後展示證件，警察見狀後不發一言轉身離開。

記協提到，一名《立場新聞》記者在金鐘採訪期間被兩度截查，分別有警員刻意將其身份證推向鏡頭前，導致記者的個人資料外洩，另一名警員之後在同一地點，搶奪其直播器材及手機，過程中手機螢幕損毀。

至於示威者於旺角快閃堵路期間，記協指出，防暴警察在驅散人群時，向一眾站在行人路並且正在後退的記者，多番施放胡椒噴劑。多名記者走進一間商店洗眼，有防暴警察竟從店內將一名女記者強拉出來，而正當一名港台記者離開時，有警務人員用胡椒噴劑撞向其手機鏡頭，並近距離向該記者兩次迎面施放胡椒噴劑。

記協指，近日曾向警方相關人士反映相關問題，對方曾表明尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，惟實際行動時卻未有兌現承諾，「記協對此極度憤怒及予以嚴厲譴責，促請警方管理層加強約束前線警務人員。」

警察公共關係科總警司郭嘉銓今日（20日）在電台節目上對上述事件的解釋，其中對於記者迎面被噴射胡椒噴劑，指「情況比較混亂，記者附近有其他人士」，形容是「誤中」。對於有關解釋，記協表示，根據由前線記者提供的資料，警方解釋完全不符，包括警員針對記者的噴射胡椒噴霧次數及時間。

記協嚴正要求警方交代於鏡頭前展示記者個人資料的原因，並敦促警方停止以「執法」為名，作出各種傷害新聞工作者及損害新聞自由的行動，「亦促請警方停止繼續以謊言掩飾前綫警務人員的濫暴行為。」