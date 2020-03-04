便衣警元旦夜在旺角遭踢頭暈倒　腦部有瘀血　建築工人疑涉案被控

本年元旦夜，一名便衣警員在旺角被發現暈倒在地，頭部曾受襲。一名建築工人早前被指與事件有關，並被控襲警罪，今日（3日）被帶到觀塘法院提堂。控方透露，該名受襲警憶述曾在街被多人圍毆及踢向頭部，事後昏迷數分鐘︳經診治後證實腦有瘀血，進食及行動亦有影響。今日提堂的被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後至3月30日再訊，並會與另外一宗相關案件合併。被告准以5000元現金加5000元人事擔保外出，期間需要遵守宵禁和禁止離港令。

遇襲警員稱曾遭多人踢向頭部並昏迷。(資料圖片)

被告涉與他人襲擊警員A

被告鐘兆濠，20歲，建築工人，被控一項襲擊在正當執行職務的警務人員罪，指他在本年1月1日在旺角山東街與通菜街交界與李俊賢、李炳希、利子恆及其他在逃人士襲擊正在執行職務的警務人員A。

被告今暫毋須答辯，控方申請將案件押後至3月30日在西九龍法院再訊，以便與另外一宗相關案件合併處理。辯方不反對押後，但為被告申請押後期間保釋。控方一度反對，但裁判官最終准被告以現金5000 元加5000元人事擔保外出，期間需要遵守宵禁和禁止離港令。

便衣警遭拉跌及被踢頭

控方庭上透露，受襲的便衣警員A指當天目擊被告等約10名黑衣示威者在旺角附近設路障堵路，他沿途觀察被告等時被發現，並遭眾人圍住。當時A曾表露警員身份，並要求眾人散開，但被告並無聽從，反而與其他示威者將他拉跌，並踢向A頭部，一度令A 暈倒數分鐘；最終其他防暴警察到場驅散，被告等則逃離現場。

A其後被送院治療，被確診腦內有瘀血，同時其進食和行動能力亦受影響。警方翻查現場錄影片段後，確認被告身份並於3月2日進行拘捕，A在認人手續時認出被告。

案件編號：KTCC 268/2020