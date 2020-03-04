下體手術後變不舉　男病人投訴不獲受理　法庭裁醫委會應重新考慮

男子聲稱在辦公室弄傷下體，往沙田威爾斯親王醫院求診，但接受手術後，下體卻出現變形及不舉，他認為醫生有誤診之嫌，向醫務委員會投訴，惟醫委會的初級偵訊委員拒受理。男子早前提出司法覆核，今（4日）獲判勝訴。法官在判詞指，醫委會未有考慮相關證據便作決定，將男子的投訴發還醫委會重新審視。

申請人「K」曾向醫務委員會投訴，但不獲受理，他之後要求高院覆核醫會決定，獲判勝訴，其投訴須發還醫委會再作考慮。(資料圖片)

發生意外時僅29歲

申請人以「K」作代號，答辯人為醫委會的初步偵訊委員會。

事發時申請人29歲，他聲稱2015年1月26日在辦公室撞傷下體，至該年2月1日到威爾斯親王醫院求醫，該院一名女醫生在翌日替他診治時表示，他的情況非常嚴重，需要立刻進行手術，否則日後會「不舉」。

術後下體變形兼失去感覺

「K」在手術後出現下體變形、不舉、失去感覺，要插尿管排尿，更患上抑鬱症。專家報告曾指，申請人下體只是受輕傷，應採用保守及觀察治療，事實上沒必要進行手術，而手術後的護理情況低於標準水平。

被指未有證據證女醫生專業失德

「K」於是在2016年5月22日向醫委會作出投訴，但醫委會在2018年4月10日回覆指，沒有證據證明涉事女醫生專業失德。他不滿醫委會沒清楚解釋裁決原因，亦沒有將專家報告、女醫生未有向他解釋手術風險等情況納入考量，於是提出司法覆核。

認為醫委會未考慮專家報告及投訴信

法官周家明在判詞指，相關專家報告及申請人的投訴信，均為女醫生或在診治過程出現專業失德的證據，「K」在研訊過程中或無法證明其投訴指控，但醫委會不能稱指控「沒有證據」，醫委會明顯沒有考慮到相關證據而作出決定。

不過周官認為，「K」就涉案醫生偽造醫療報告，及沒有提供完整醫療報告的指控沒有足夠及恰當的基礎，故除了以上兩項投訴外，將「Ｋ」其餘的投訴事項發還醫委會重新審視。

案件編號：HCAL1669/2018