手術後覆診　鬼馬醫生稱「不舉了」令台男秒尷尬：我是看骨科

「不舉」兩個字可謂男士們的敏感詞，無論如何也要避而遠之，台灣一名醫生卻以此開玩笑。一男網民早前於facebook群組分享經歷，指自己完成手部手術後覆診，沒料醫生竟說他「不舉了」，語帶相關的用字令護士也不禁笑了出來，他則只能崩潰表示：「我看的是骨科不是泌尿科啊！」

台男說手部開刀已一個月，故要到醫生覆診，沒料醫生竟以他開玩笑。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該名台男於fb群組「爆怨公社」分享尷尬一幕，指手部開刀後一個月，早前返回醫院覆診。甫進入診症室，醫生便問他手術後的恢復情況，他便如實回答稱：「拿、提（東西）還行，搬、舉就不行。」沒料醫生聞言竟稱：「噢，那就是不舉了。」

醫生笑稱因台男「暫時不舉」，故會開藥膏讓他「恢復雄風」。（fb群組「爆怨公社」圖片）

台男聽到這語帶相關的形容，先是相當驚訝，聽懂後便尷尬得未能反應，鬼馬的醫生看到他「紅都面晒」便再說：「好吧！是暫時不舉，可以嗎？我開條藥膏給你擦，一個月後保證你恢復雄風！」旁邊的護士聽到醫生「補刀」即忍不住笑了出來，而台男只能崩潰地默默離開，「我看的是骨科不是泌尿科啊」。

不少網民都被醫生精警的診斷用字戳中笑點，紛紛留言稱「醫生好壞」、「大家都知道你不舉了」、「不要因為『恢復雄風』就亂擦藥膏」、「恭喜手部恢復雄風」。亦有網民錯重點，認為醫生醉翁之意不在酒，「其實他只是在撩你，給護士看他多幽默」、「他是在逗護理師啦」、「醫生可能想轉當泌尿科醫生」。

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