通訊局准免費電視毋須播港台節目　無綫或延長六點半新聞至一小時

通訊事務管理局今日（4日）宣布，撤銷要求本地免費電視必須播放港台節目的指示。無綫電視今日表示，港台已擁有自己的數碼及模擬電視頻道多年，繼續規定播放其節目是「不合時宜」，並計劃利用收回的時段將《六點半新聞報道》由半小時延長至一小時。港台回應指對通訊事務管理局決定並無異議，又感謝免費電視多年來播放港台節目。 立法會議員毛孟靜批評決定是「政治封殺」，惟她指近年觀眾轉變看電視方式，認為不少人改以網上收看節目，相信對港台影響不大。

▼部份免費電視台播放的港台節目▼

無綫：盡快公布新編排

無綫電視發言人表示，香港電台已擁有自己的數碼及模擬電視頻道多年，其覆蓋率並不低於無綫電視，繼續規定播放其節目是「不合時宜，既是重覆，亦減少觀眾的選擇。

無綫電視指計劃利用收回的時段將《六點半新聞報道》由半小時延長至一小時，解釋變動是因應市民對新聞及資訊的殷切需求，並在無綫新聞持續上升的收視中反映，無綫電視表示會盡快公布節目的新編排。目前無綫有製作一小時的《無綫7:30一小時新聞》，在83台無綫新聞台播放。

港台：無異議

港台回應指對通訊事務管理局決定並無異議，又感謝免費電視多年來播放港台節目。港台節目《議事論事》在facebook公告，指「bye bye TVB」，並呼籲觀眾在31台收看節目。



奇妙電視有限公司亦表示歡迎，指香港開電視（77台）及香港國際財經台（76台）將繼續為觀眾提供優質節目。

對於通訊事務管理局批評撤消港台於免費電視台播放，立法會議員毛孟靜接受《香港01》電話訪問，批評決定是「政治封殺」，她認為港台節目《頭條新聞》一向是以政治漫畫「映象化」的方式，諷刺時弊，惟近年不少電視觀眾轉變看電視的習慣，改在網上收看節目，相信對港台的影響不大。

通訊事務管理局今日（4日）宣布，撤銷要求本地免費電視必須播放港台節目的指示。（資料圖片 / 羅國輝攝）

民主黨立法會議員鄺俊宇就質疑，政府正全方位打壓港台的新聞自由及製作電視節目的自由，他認為港台近年製作節目質素獲得各界認同，尤其過去8個月的收視更大幅增加。

惟鄺俊宇指無論在申請興建港台新大樓或要求增加撥款上，多次遭到建制派及政府重重阻撓，直言「近期港台最明顯被針對事件為《頭條新聞》，多次被建制派及親共人士投訴及故意抹黑，而且警務處高調去信港台，嚴重干預新聞自由。」要求政府解釋及重新考慮有關決定。

立法會議員毛孟靜接受《香港01》電話訪問，批評決定是「政治封殺」，惟她指近年觀眾轉變看電視方式，認為不少人改以網上收看節目，相信對港台影響不大。（資料圖片）

港台70年代起製作電視節目 製作多個長壽節目

港台在1970年成立「公共事務電視部」，並製作時事及公共事務節目供持牌商營電視播映，並在翌年成立教育電視組。1972年推出膾炙人口的寫實戲劇《獅子山下》。而免費電視持牌機構必須播放港台節目的要求最初於1990年引入，當時港台並無本身的電視頻道。

多年來港台的電視節目，均在無綫的翡翠台、明珠台和亞視的本港台、國際台播放。港台多個長壽節目包括《鏗鏘集》、《頭條新聞》、《議事論事》、《城市論壇》等，均深入民心；亦有製作照顧少數的節目，在免費電視播放，而收費電視台亦會播放港台節目，但並非牌照強制要求。

隨着亞視停播，ViuTV亦根據牌照要求，播放港台電視節目；而77台香港開電視（奇妙電視）則沒有用大氣電播播放，因此並無播放港台節目。

2014年始有獨立頻道

港台現時共有三條數碼電視頻道和兩條在2016年4月2日接手亞洲電視本港台及國際台的兩條模擬頻道，本港所有模擬信號頻道將於今年年底終止播放。

港台於2014年開設了三條數碼地面電視頻道，即31至33台，而隨着發射站的數目逐漸增加，港台的電視頻道覆蓋範圍去年已達全港99%的人口。此外，市民現時亦可透過港台的網站及流動應用程式接收部分港台電視頻道，而某些常設的港台節目亦會在免費電視持牌機構的頻道首播後在港台頻道重播。