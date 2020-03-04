【新冠肺炎】首日包機共接載244滯留湖北港人　1人因發燒未能上機

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，特首林鄭月娥昨日（3日）宣布，港府今日（4日）及明日會派出首批共四班包機，接載533名滯留湖北港人返港，當中主要為居於武漢的港人。 首班包機於今日下午5時左右抵港，共接載了109名乘客，另有1人因發燒未能登機。機上乘客均有戴上口罩及穿上保護衣，機上亦有醫護人員隨行。 第二班預計在今晚10時抵港，政制及內地事務局局長聶德權晚上在社交網站表示，這班包機接載135人，當中有10多名孕婦、DSE考生，亦有來自武漢以外的嚴重病患者。

▼3月4日港府首兩班包機 武漢現場圖片▼

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乘客被直送駿洋邨

政府今、明兩日合共派出4班包機由武漢接載滯留當地的港人返港。首班包機為國泰港龍航空KA8851，於今日下午3時由武漢天河國際機場起飛，約下午5時10分抵港。首班包機上有109名乘客，包括1名小童，另有1人因發燒未能登機。機上乘客均有戴上口罩及穿上保護衣，每人相隔一至兩個座位，減低交叉感染風險，機上亦有醫護人員隨行。乘客抵港後，直接乘旅遊巴到火炭駿洋邨接受14天強制檢疫，乘車期間全程戴上口罩及穿上保護衣，行李則會直接被送往該處。

第二班包機接載135人

第二班包機為國泰航空CX8855已於晚上8時起飛，預計在今晚10時抵港。政制及內地事務局局長聶德權晚上在社交網站表示，這班包機接載135名港人，當中有10多名孕婦、DSE考生，亦有來自武漢以外的嚴重病患者。聶德權及入境事務處處長曾國衞亦乘此班包機回港，抵港後將會見傳媒。

▼3月4日首兩班武漢包機抵港▼