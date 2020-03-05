黃之鋒欲赴英推廣新書　求改保釋條件被拒　官：違約也是自招

香港眾志秘書長黃之鋒被指去年6.21參與包圍警總，被控煽惑、組織和參與未經批准的集結共3罪。他獲准保釋但不可離港。他於本年1月申請更改保釋條件，以赴英演講和推介其新書，但遭高院法官拒絕。高院法宫今(5日)頒下判詞解釋理據，指黃被限制離境，才簽下新書的合約。若黃因此有被控違約的風險，也是自招。

香港眾志周庭（右）和黃之鋒（左）被控在6月21日涉「煽惑他人明知而參與未經批准集結」及「明知而參與未經批准集結」，另黃之鋒再被控「組織未經批准集結」。（資料圖片/羅君豪攝）

對於黃之鋒指要履行合約的責任，到英國宣傳他有份撰寫的新書。法官在判詞指根據合約，黃新書的宣傳工作「可能(may)到英國」，用字是「可能(may)」而不是「將會(shall)」。

簽署合約時已被禁離境

此外，法官亦指該合約是去年10月簽署，當時黃在港已獲保釋，但不可離港。法官指他簽約時，不可能預計其外遊限制會被撤銷。若黃因此有被控違約的風險，也是他自招。

可透過互聯網演講

此外，法官指黃之鋒可透過互聯網演講。而黃申請於2月離境，在同月11日才返港，但其案件同時於同月13日提堂。法官指，其行程未有預留足夠時間，以防突發事件。法官考慮以上因素後，遂決定拒絕其更改保釋條件的申請。

被告黃之鋒被控3罪，其中「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪指他於去年6月21日，在金鐘夏愨道非法煽惑在場人士參與未經批准集結。此外，他被控「組織未經批准集結」和「明知而參與未經批准集結」罪，指他於同日，在灣仔警察總部外組織和參與未經批准集會。

案件編號：HCCP575/2019