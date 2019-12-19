手機訊息記錄列入證據　黃之鋒稱無收到查閱手令　質疑侵害私隱　

香港眾志秘書長黃之鋒今年8月30日被捕，涉嫌在6月21日包圍警察總部。他今日在Facebook表示，收到警方提供的證據列表，其中包括4份「黃之鋒手機訊息交流記錄」，但他從未收到控方通知或警方查閱手機內容的手令，質疑警方侵害私隱。

黃之鋒表示，8月30日被捕時，iPhoneXR只能以密碼解鎖，而他並沒有透露密碼。（路透社）

被捕後從未提供手機密碼

黃之鋒在文中表示，8月30日被捕及起訴時，當時使用的智能手機被警方撿取作為證明。被捕期間，他從未向警方提供手機密碼，警方亦從來沒有向他索取密碼。

案件今日開庭，黃之鋒昨日收到提方提供的證據列表，其中包括4份「黃之鋒手機訊息交流記錄」，兩份是WhatsApp對話，兩份是Telegram對話。然而截至今日開庭前，黃之鋒沒有收到控方通知，亦無收到警方查閱手機內容的手令，他對這種侵害私隱的做法十分憤怒。

他稱根據《截取通訊及監察條例》，現時未能規管政府要求網絡供應商交出通訊記錄，或限制警方以黑客軟件竊取市民個人資料，因此即使警方採用上述侵害私隱甚至非法途徑取得通訊記錄，法律上亦無法阻止。

黃之鋒又指，從控方提交的證據觀察到，警方甚至得知個別訊息是從軟件的手機版本或電腦版本發出，表示這些並非一般用戶介面可以做到。他呼籲所有反修例運動參與者注意資訊安全。