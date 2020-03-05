曾任高級警司、九巴副車務總監彭樹雄請辭　工會：好好嘅管理層

九巴管理層傳出人事變動，現職副車務總監的退休高級警司彭樹雄已向管理層請辭，將於5月離任。有工會代表指，今早亦收到相關的離職訊息感到震驚，形容彭樹雄是「好好嘅管理層」，對其離職感到可惜。 翻查資料，彭樹雄加入九巴前，曾任交通管理及檢控科高級警司。他於2017年8月退休，翌月即加入九巴出任車廠總經理，其後晉升為副車務總監。

九巴向《香港01》證實，副車務總監、前警司彭樹雄近日已向管理層請辭。（資料圖片）

彭樹雄加入九巴前是退休高級警司，於2017年加入九巴，據了解，他已正式向管理層遞交辭職信。據彭樹雄向員工發出的訊息，指自己「因個人生涯規劃發展，早前已向董事總經理李澤昌先生呈上請辭的信件。」將在5月中離開。他又形容，離職九巴是「困難的决定」，惟任何事「有始必有終」，車務組在過去幾年沿正確軌道發展，相信現是適當時候離開。

對於彭樹雄的請辭，九巴職工總會理事長黃醒祥表示，今日從whatsapp群組收到彭離職的訊息，形容他為「好好嘅管理層」，如離職非常可惜。他表示，彭體恤前線員工，爭取不少福利，放寬獲取退休乘車證，及改善站頭設施等。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰亦表示收到相同訊息，形容感到意外，｢好地地點解唔做呢？｣他表示，去年下半年不時有堵路等情況，彭需決定車務安排、工作繁重，認為他為相當勤奮。

翻查資料，彭樹雄加入九巴前，曾任交通管理及檢控科高級警司。他曾於2013年檢控的士司機譚開志多收5毫車資，約半年後獲律政司主動撤控。據傳媒報道，彭其時回應指，由律政司決定起訴或撤控，警方只是按指示。彭樹雄於2017年8月退休，翌月即加入九巴出任車廠總經理，其後晉升為副車務總監。