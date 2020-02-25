【武漢肺炎】九巴引光觸媒技術滅菌　陸續應用於全線巴士

武漢肺炎疫情肆虐，九巴整體載客量急跌4成，早前已削班次應對，亦加強多項防疫措施。九巴月中引入納米光觸媒技術，加強殺菌工作。九巴代表透露，噴灑一次可長效維持三個月，未來會陸續應用於全部4000巴士，料數個月內完成。

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，公司近日引入納米光觸媒技術，加強殺菌工作。（黃詠榆攝）

九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，公司近日引入納米光觸媒技術，加強殺菌工作。他指，巴士是密封空間，車上原已有通風系統，過濾，日常亦有定期清潔車廂，惟明白大眾憂慮，故引入醫學級消毒技術， 「抹車未必抹到好仔細，因為呢個係噴槍，窿窿隙隙都噴到。」他透露，噴灑一次可長效維持三個月，未來會陸續在全部4000巴士應用，數個月內完成。

負責提供服務的公司代表指，技術已獲國際認證，經過消毒後，座椅、扶手上均會形成消毒保護膜，而保護膜吸收光後，會持續釋放電子，產生有殺滅細菌效能的活性氧。他補充，即使斷絕光源後，仍可繼續運作8小時。

九巴又即場進行實驗，在一架10天前噴灑過光觸媒的巴士，以冷光反應檢測方法，探測坐位上的細菌含量，發現僅得2至5RLU。負責實驗人員解釋，平日家居正常水平為200RLU，可見光觸媒足以殺滅細菌。除了上述技術，九巴亦增設酒精搓手液，供有需要乘客使用。

班次調整至削一成半

林子豪稱，由於各行各業出行人數大幅減少，整體客量已跌4成，早前班次削減了2成，而本周根據情況，調整至削班1成幾，認為已足夠應付客量需求，會視乎情況再定。他又明言，現時未有計劃要放無薪假或裁員。

政府早前向各大巴士公司借口罩，惟之後要全數歸還。林表示，現時暫時協商是，當有足夠供應量才歸還，感謝政府助公司解燃眉之急的決定，「有借有還上等人」。

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