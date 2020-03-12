【肺炎口罩】社企撲五百萬個口罩撐弱勢：「唔係你有十盒就叫夠」

連月來全城口罩告急，城內卻有貨倉放滿一箱箱待拆防疫物資，口罩、酒精搓手液、保護衣等，應有盡有，兩名負責人笑謂「咁多年來未試過咁滿」。 他們是社企「加油香港」的領軍人物，深信「爭奪必不足、分享必有餘」，眼見基層四出撲口罩尊嚴盡失，決定自救奔走海外搜購物資，經歷騙案、被撻訂等挫折後，成功購入500萬個口罩及1,000萬件抗疫用品於本月底運抵港，計劃製成抗疫包經社福機構送往弱勢社群，又會展開義購配對，連結社會施與受。 物資匱乏，也許仍追不上消耗速度，但人情常滿，他們期盼港人互相守望，「呢場係無人知道終點的一場硬仗，唔想有人孤軍作戰」。

▼加油香港搜購口罩助基層▼

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「唔係話你一個有十盒口罩，自己就搞掂」。出身基層的「加油香港」創辦人周佩波，本身亦是扶貧委員會成員，他認為面對疫情無人可以獨善其身，「其實最怕大家一時鬆懈或自私，咁今次就好難打贏」。

「加油香港」六年來一直為基層張羅具質素的柴米油鹽日常所需，令市民不會因貧窮而被迫使用劣質產品，社福機構團購訂單接過不停。當新型冠狀病毒悄然來襲，港人措手不及搶購口罩、廁紙，他們亦直接感受焦灼：「有人上嚟一次過買咗10條廁紙，亦見到唔少老人家嘅口罩重用又重用，又洗又噴。」

團隊出動派發口罩時，目睹不少心酸畫面。「我得一個，不過重用好多次唔捨得攞出黎。」曾有老翁領取時笑逐顏開，終可捨棄手中滿佈灰塵霉點的舊口罩。（「加油香港」提供）

團隊原本休假至年初十，但各人年初三已返回崗位四出搜羅口罩，網購足跡遍及60多個國家。雖然採購是老本行，爭分奪秒撲口罩卻是首次，但與不少市民一樣，網上留言「兩盒thx」後，卻只撲得一場空。有份撲口罩的行政總監陳浚濠透露，團隊曾以為成功訂購一千萬個歐洲口罩，百般興奮；後來經反覆核實後卻發現訂購網站是假網頁，即叫停採購。

「加油香港」員工自組「抗疫小隊」，共同出謀獻策。辦公室內有塊白板，寫滿集思廣益流程及成果，包括全球採購策略、分發物資最有效渠道等。（羅君豪攝）

面對全球搶口罩潮，貨到手前被人高價截劫是常事，周佩波亦不例外，只能靠誠意打動對方，「（讓廠商）知道我哋係為弱勢同救命用。」他透露，早前往印尼搜購口罩不成改為採購搓手液，當初廠商企硬要將貨留給當地人，唯有轉述本港基層窘態，「1個口罩用7天，洗完就晾急」，情急時更一度淚如泉湧，「個畫面就係，一個大叔抱著另一個大叔喊」，最終對方態度軟化，更答應供貨。

人脈亦是資本，周佩波廣結各國社企領袖，結果患難見真情。他試過拜託中美洲友人於當地穿針引線，對方二話不說駕車周遊搜購，「佢去咗60幾間廠，搵到凌晨，真係好感動。」

由零開始，頻撲逾月，終能落實本月底將500萬個口罩運抵本港。成為口罩「富戶」，致富只是一念之間，「囤積居奇咪賺囉，又有啲大企業直情話出成倍價錢買起晒」，陳浚濠直認引誘「好大」，但亦看得透徹，「一朝光環代表甚麼？」

一切都是為了初衷。抗疫初期，市民、長者大排長龍買口罩，二人看在眼裏心中悲痛，「心酸在……會諗佢地會拎到一個甚麼訊息，因為佢地窮？因為無能力所以要捱更抵夜？」他們最終放棄開倉賣口罩，「唔想佢地聚集去拎或買，用高危方法得到抗疫用品」，最終決定透過社福機構向有需要人士派發，「想大家可以得到尊嚴」。

義工近日馬不停蹄協助包裝抗疫包，內有口罩等防疫物品、油及米等食糧，亦有打氣及社區資訊。（「加油香港」提供）

受惠者的感恩眼神，盡在不言中。周佩波親身落區派發口罩期間，有婆婆於接到的一瞬間，頓時落淚，他憶述時聲線亦略帶抖顫，「個婆婆話係好珍貴禮物，呢件事都話比我哋聽，我哋初衷係岩，呢個重要過好多其他野」。

「加油香港」發起「香港，加油！」抗逆行動，已全球搜購500萬個口罩，聯同社福機構等向弱勢社群及醫護提供所需。團隊亦獲多名港大權威學者黎青龍、孔繁毅及梁卓偉等人支持，於短片中粉墨登場。（「香港，加油！」抗逆行動短片截圖）

他們期望可穩定向社福機構供貨，支援防疫所需，惟受制於物流鏈及物資短缺，他們不敢妄作擔保，但直言會盡力而為，做社福界的守望者，「知道有小型嘅機構，啲員工又要幫中心排隊買口罩，同時需要開服務，佢哋嘅服務對社區好重要。」

「加油香港」發起抗疫行動，向弱勢社群及醫護送暖。抗疫包內有日常食糧、防疫物資及心靈讀物等。（羅君豪攝）

「香港！加油抗疫行動」詳情：



「加油香港」正與 101 間非牟利機構、企業合作，購入 500 萬個口罩及 1,000 萬件防疫物資，以大眾義購的形式，向有需要人士捐贈抗疫包。

參與義購辦法：

1. 到 hkaddoil.hk

2. 選擇「出錢」

3. 進入義購頁面，即可進行捐贈

尋求協助辦法：

1. 到 hkaddoil.hk

2. 在「我有需要」一欄中選擇「個人」或「機構」

3. 填寫需求表格由秘書處跟進轉介

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼