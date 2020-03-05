【新冠肺炎】多個社福機構員工須自備口罩上班　東華、協康上榜

武漢肺炎在本港肆虐，確診個案逾百宗，近日仍有新增個案，政府宣佈於本週起公共服務逐步回復正常，其後亦有受資助社福機構隨即全面復工。有工會今日（5日）公布調查，表示接近7成受訪者不滿意現時工作機構的防疫裝備，更有18間社福機構員工表示單位內完全沒有口罩存貨，以及逾9成受訪者不同意社福機構取消留家工作，恢復正常上班安排。 工會透露社福機構中，撒瑪利亞防止自殺會是完全沒有口罩提供予員工，而東華三院、協康會等機構，則有部分單位沒有提供口罩；而香港聾人福利促進會更指，員工可以2元每日購口罩一個。

社會福利機構員工會於2月29日進行一項問卷調查，了解員工單位內，防疫裝備的情況，以及對復工的看法，截至昨天3月3日共收集545份問卷，當中包括79間社福機構的員工。

結果顯示有68.3％受訪者對現時機構的防疫裝備表示不滿意和十分不滿意，其26名受訪者更表示單位內沒有口罩存貨，涉及18間社福機構。同時，有16.1％員工表示，在過去一個月的工作日中單位完全沒有向他們提供口罩，而有45.3％員工表示每天只獲一個口罩。

撒瑪利亞防止自殺會完全沒有口罩提供

至於有受資助社福機構陸續宣佈，本週在維持有限度服務的情況下，要求員工全面回到單位復工，包括有香港基督教女青年會，鄰舍輔導會等，近日亦有大型機構宣佈下週一（9日）起全面復工，包括香港明愛和保良局。惟工會透露撒瑪利亞防止自殺會完全沒有口罩提供，而東華三院、協康會等機構，則有部分單位沒有提供口罩。

在是次問卷調查中，有91.3％受訪者表示，如單位恢復正常上班安排，擔心單位成為疫症在社區爆發的源頭；更有71.4％表示若果單位防疫裝備嚴重不足，而危及員工及服務使用者健康，將會參與工會發起罷工爭取機構改善。

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

+ 10 + 9 + 8

香港聾人福利促進會員工如有需要 須向單位購買

其中有香港聾人福利促進會（聾福）員工透露，機構表示如有員工上班時需要口罩，可以港幣2元向單位購買，工會批評僱主是有責任主動向員工提供裝備，以確保其職業安全和健康，但聾福的做法變相將責任轉嫁員工，完全漠視員工健康。

同時，有個別員工亦向工會反映，指主管提供口罩的做法是「唔問唔俾」，更建議員工須自備口罩上班，結果令單位內大部分員工為免請問上司，最終自備口罩上班，工會認為做法「做樣」，形同虛設。

工會理事長邱智恆直斥「一個口罩都無，就等於槍都無枝就叫人上陣殺敵，要同事承受不必要的風險」。另外，他認為每天僅派發一個口罩的做法亦是忽略員工的需要，由於近日員工上班時需經常致電聯繫服務使用者，不時說話，噴出的飛味容易弄濕口罩，減低其防護能力。

他指，未來會去信各社福機構，要求機構務必加增加防疫裝備，並訂立防疫裝備清單以確保各單位有足夠存貨，以及維持留家工作和彈性上班安排，減低員工受病毒感染的風險。工會亦認為，在疫情仍未完結，以及仍維持有限度服務的情況下，社福機構強行全面復工是毫無必要。