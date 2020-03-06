15歲男涉向警淋通渠水兼藏武器被拒保釋　投訴遭摑至短暫失聰

警方本月初接報到牛頭角邨處理高空擲物案件，期間有人從高空擲通渠水，其中一名調查警員被淋中，致上肢及面部起水泡，身體多處發紅。15歲涉案少年被控意圖造成嚴重身體傷害而淋潑腐蝕性液體、管有攻擊性武器，及管有適合用作非法用途的工具罪，其案今（6日）在粉嶺裁判法院少年庭提堂，其代表律師投訴他被捕後曾遭警方掌摑至短暫失聰，少年最終不獲保釋。

警員3月2日到牛頭角上邨作調查時被通渠水測中受傷。(警方facebook圖片)

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單位搜出手銬刀及鎚仔等

15歲少年被控於本年3月2日於牛頭角邨向警員X淋潑腐蝕性液體，即通渠水；他另被控於本年3月2日在牛頭角邨一單位藏有攻擊性武器，即手銬及一把刀，以及適合用作非法用途的工具，包括鎚子、護目鏡、防毒面具、士巴拿、白電油、頭盔、過濾罐及護膝。

控方需時翻查閉路電視片

控方申請押後案件，以便作進一步調查，包括查看相關閉路電視片段、檢驗涉案液體及手提電話。案件押後至5月4日再訊，但被告不獲保釋。

代表被告的律師稱，被告被警方拘捕後遭受肢體暴力，又被警員大力掌摑，令他一度短暫失去聽覺，他被捕後曾多次要求見律師，但警方都未有理會。

案件編號：FLCC700015/2020