【新冠肺炎】馬會撥1.96億元抗疫　向十萬學童派SIM卡助網上學習

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情肆虐，令基層生活百上加斤。馬會今日（6日）宣布，再撥1.2億元抗疫，當中包括撥4,200萬元向基層學童派SIM卡、再撥5,000萬元予緊急援助基金等。連同之前撥款，馬會共撥出1.96億抗疫。 馬會補充，將與青協和小童群益會合作，以及得到中國移動、CSL和SmarTone電訊供應商支持，向十萬名基層中、小學生提供兩個月免費流動數據上網。

經「陳校長免費補習天地」向跨境學生提供教育影片

馬會宣佈再撥1.2億元抗疫，當中包括以4,200萬元，為學童提供免費流動上網數據。馬會表示，與青協和小童群益會合作，以及得到中國移動、CSL和SmarTone電訊供應商支持，向十萬名基層中、小學生提供兩個月免費流動數據，以便他們停課期間可網上學習。

馬會補充，針對對象尤其是居於劏房、舊樓及偏遠地區，而未獲高速上網服務的學生。計劃主要提供流動數據卡，讓學生每月可獲數百小時的實時班房學習。另外，馬會亦會捐助「陳校長免費補習天地」，向三萬名停課期間在內地居住的跨境學生，提供在家自學的教育影片。

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另外，馬會再向緊急援助基金撥款5,000萬元，連計早前的5,000萬元，現時基金合共有1億元。馬會表示，在首三周已推出84個計劃，惠及長者、殘疾人士、病患人士、少數族裔、未來期望加快撥款速度。



同時，馬會亦撥出3,000萬元予社聯，以向弱勢社群派發「抗疫包」，料連計早前的派發關懷包行動，兩個階段可惠及共67萬人。