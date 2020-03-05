【新冠肺炎】畫室只剩一兩成學生　嘆抗疫基金未能惠及　冀推次輪

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，香港各行各業都受到打擊。政府早前推出300億元抗疫基金，向受疫情重創的企業提供支援，冀望可撐企業保就業，惟仍有多個行業未被涵蓋。有畫室負責人指，疫情下學生只剩一兩成，難以運作；西醫工會會長楊超發也表示，數十間診所因保護衣物不足而難以營業。 17個行業現組成「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」，發起人蘇迪希指疫情衝擊行業廣，盼政府推出第二輪抗疫基金共渡難關。

（港台截圖）

聯盟發起人蘇迪希指，包括音樂學校、舞蹈中心、畫室、補習社、理髮店在內的17個行業都受到疫情打擊，斥政府早前的抗疫基金未能惠及他們，希望政府可以推出第二輪抗疫基金，以資助租金等方式幫助這些行業度過難關。

聯盟成員、一間畫室負責人黃先生表示，畫室做足防疫措施，甚至允許學生家長特約時間，令老師一對一教導學生，但仍是只剩過往一兩成的學生返來上課。他說，畫室需要交租、為老師發薪水，壓力很大，希望政府推的第二輪補助可以涵蓋自己的行業，另外也希望藝發局可以出手相救。

西醫工會會長楊超發指多個診所逾月未能營業。（資料圖片/林若勤攝）

楊超發：因保護衣物不足 數十間私人診所停業

西醫工會會長楊超發亦致電港台節目，指近來有數十間私人診所停業逾月，當中多為西醫和牙醫。他指，一方面市民交叉感染變少病人數量都減少，另一方面是因為診所的保護衣物不足夠，許多護士無法返工，影響到診所運作。政府雖然對醫療撥款「大手筆」，但楊超發表示，資源仍然集中在醫管局，「一啲無撥款到診所醫生度。」早前政府曾撥3萬個口罩應急，但楊超發指「幾日就用晒」。

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