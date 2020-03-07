【新冠肺炎】陳肇始：暫毋須開指定診所　私醫可取病人唾液化驗

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，全港累計107宗個案。本港衞生當局原本計劃在各區設立指定診所，用作接收病徵較輕微的病人。然而，此計劃在社區引起廣大反對，多區有人發起遊行抗議，部份診所幾度遭投擲汽油彈。 食物及衞生局局長陳肇始今早（7日）在商台節目《政經星期六》稱，指定診所的本意是分流急症室的壓力，本港現時每日新增2至3宗個案，有些日子則沒有新增個案，故暫時未有需要設立指定診所。另外，「加強化驗室監察計劃」將會推展至私家診所及私家醫院，讓私家醫生自願參加，在第一線為病人抽取深喉唾液樣本，再交由政府實驗室化驗。

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上周日，油麻地、筲箕灣及九龍灣均有人發起遊行，反對區內設新冠肺炎指定診所；而南葵涌賽馬會普通科門診診所數度遭縱火。陳肇始稱，設立指定診所的原意是分流急症室的壓力，一旦香港出現新冠肺炎大爆發，也足以應付多人求診的需要。而本港現時每日新增2至3宗個案，有些日子則沒有新增個案，故暫時未有需要設立指定診所。

陳肇始又指，衞生當局在2月下旬將「加強化驗室監察計劃」範圍擴大至全港60多間普通科門診診所及10多間急症室，並已為5000多人抽取深喉唾液樣本化驗，當中4人確診。陳又指，四成確診患者曾向私家醫生求診，為了更有效堵截患者，該檢測計劃將會推展至私家診所，讓私家醫生自願參加，在第一線為病人取樣，再交由政府實驗室化驗。

食物及衞生局局長陳肇始表示，暫時毋須啟用新型肺炎的指定診所。（梁鵬威攝）