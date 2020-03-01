【新冠肺炎】居民反對油麻地賽馬會診所變指定診所　憂接近民居

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情持續，政府擬於各區設指定診所。有地區組織今日﹙3月1日﹚於油麻地舉行居民大會，反對於油麻地賽馬會普通科門診診所設「指定診所」，認為過於接近民居例如駿發花園等，只有一街之隔，擔心會出現交叉感染、社居爆發等。 有居民代表指，駿發花園一共有五座、人口密度高，憂慮如有居民感染，將會一發不可收拾。居民大會結束後，眾人遊行到賽馬會診所抗議。

油麻地南區議員胡穗珊表示，政府在欠缺諮詢的情況下，先行決定於診所設｢指定診所｣，批評當局漠視居民意見。（歐嘉樂攝）

地區組織「社區前進」今日於油麻地榕樹頭舉行居民大會，約50多人參與，反對將油麻地賽馬會普通科門診診所設為「指定診所」，並高呼：「肺炎診所無諮詢，人心惶惶無資訊」等口號。

油麻地南區議員胡穗珊表示，政府在欠缺諮詢的情況下，先行決定於診所設「指定診所」，惟診所鄰近人口密集的駿發花園，位於甘肅街油麻地街市及駿發花園之間，不少長者經炮台街往街市，憂慮他們受影響。她批評，當局漠視居民意見。

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胡穗珊又稱，據醫管局的訊息，被設為「指定診所」後，該處的母嬰健康院及美沙酮仍照常運作，擔心孕婦、美沙酮診所使用者等體弱的群體，會與肺炎輕症者出入同一診所。她反建議，將伊利沙伯醫院日間診療中心的覆診、內科、配藥服務，調到賽馬會診所，然後於伊院開設指定診所。她解釋，有病徵人士一般會到急症室求醫，於伊醫開設更合適。

駿發花園第一座業主會主席李先生表示，屋苑共五座，人口密集高，而且附近有小學、老人中心、展能中心，擔心如有社區傳播，將會一發不可收拾，猶如北角佛堂的例子，期望政府重新考慮。



居民大會結束後，一眾人遊行到賽馬會診所，之後和平散去。